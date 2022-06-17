Червень, 17 в 8:09

Нова пошта запустила нову послугу для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер усі ВПО зможуть скористатися відділеннями НП, щоб отримати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як отримати виплати у відділеннях Нової пошти – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога ВПО від ООН

Раніше Кабмін затвердив постанову про додаткові виплати ВПО у рамках спільного проєкту зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

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– Виплата допомоги в рамках реалізації проєкту здійснюється додатково без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, – йдеться у документі.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2 220 грн один раз на місяць на кожного члена родини, але не більш як для трьох осіб.

Гроші надходитимуть протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України.

Хто зможе отримати

Виплата допомоги в межах реалізації проєкту здійснюється додатково, без подання окремого звернення ВПО.

Тобто, потрібно бути оформленим як ВПО, а додатково звертатись до ЦНАПу не потрібно. На ваш контактний номер мобільного телефону має надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом та інформацією про те, як отримати грошовий переказ.

Отримайте виплати від ООН через НП

У пресслужбі Нової пошти повідомили, що люди, які були вимушені переїхати в інші регіони через війну та яким нарахована допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, можуть отримати її у відділеннях НП.

Під час оформлення фінансової допомоги потрібно обрати спосіб отримання допомоги – Нова пошта. Далі вам має надійти повідомлення з кодом від партнера ООН в Україні.

Як отримати виплати:

прийдіть до найближчого відділення;

повідомте оператору, що вам необхідно отримати переказ від Western Union;

назвіть ваш код;

покажіть відповідний документ, який ідентифікує вашу особу.

А з питаннями щодо нарахування грошової допомоги можна звертатися на гарячу лінію Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.