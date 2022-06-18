Червень, 18 в 19:07

У Чорному та Азовському морях помічають перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку російська армія утримує оборону зайнятих рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається запобігти просуванню підрозділів у напрямку державного кордону України.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

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На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Російська армія готується для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку ворог б’є вогнем зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Російська армія намагається повністю захопити Сєвєродонецьк, проте безуспішно.

Внаслідок штурму російські війська мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, де намагаються закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного українські захисники відбили.