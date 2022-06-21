Червень, 21 в 13:36

Вся критична інфраструктура у Сєвєродонецьку Луганської області знищена обстрілами – немає води, газу. А на заводі Азот все ще лишається понад 500 мирних жителів.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

– Росіяни зруйнували медичне містечко, але в одному із корпусів все ще залишаються лікарі. Є деякі запаси медикаментів. Мирному населенню, мешканцям Сєвєродонецька, лікарі можуть надавати лише якусь ургентну допомогу, – сказав Гайдай.

За його словами, завезти до міста гуманітарні вантажі не можна через активні бойові дії.

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На заводі Азот зараз лишається близько 568 осіб, з них 38 – діти. Цим людям раніше неодноразово пропонували виїхати з міста, але вони відмовлялися евакуюватися. Здебільшого це працівники підприємства та їхні сім’ї.

– На Азоті трохи інша ситуація, ніж на Азовсталі (у Маріуполі – Ред.). На Азоті немає величезного підземного міста – є кілька укриттів. Ось ці 568 людей зараз перебувають у різних кількостях у різних укриттях. Вода та їжа там є. Також є примітивні медичні засоби. Але цього вистачить на кілька тижнів, – наголосив глава ОВА.

Сергій Гайдай сказав, що хотів би силою вивезти людей, що залишилися, а далі вони б самі вирішували, де їм бути – повернутися до Сєверодонецька або залишитися на мирній території.

– Але це була б уже депортація, а ми таким не займаємось – ми людей добровільно евакуюємо. У Лисичанську поки що є можливість виїхати, люди виїжджають – небагато. Переважна більшість людей все-таки виїхала, – сказав глава ОВА.

Причини, через які люди не хочуть покидати Сєвєродонецьк, різні, наприклад, хтось думає, що в бомбосховищі безпечно.

– Ми багато разів людям пропонували виїхати, коли це було ще безпечно, коли обстріл був мінімальний, і мости були цілі, – сказав Гайдай.

Що стосується загалом наступу росіян у Луганській області, то тактика у них проста – вони проводять атаки невеликими групами та намагаються знайти хоч якесь слабке місце у наших військових.

– Якщо вони бачать, що десь хоч трохи можна продавити нашу оборону, туди кидають усе, що вони мають. Ось учора у наступі на Гірське та Золоте брало участь близько двох батальйонних тактичних груп із технікою. Тобто на одному напрямку в атаку йшло 30 БТР, понад 10 танків, системи Солнцепек. Все це супроводжувалося масованим артилерійським вогнем, – розповів Сергій Гайдай.

20 червня українські захисники успішно відбили штурм окупантів у районі Мирної Долини та Білої Гори на Сєвєродонецькому напрямку, а також у районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Фото: Луганська ОВА