Червень, 21 в 19:16

У вівторок, 21 червня, розпочинається другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ). Він триватиме до 7 липня.

Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, підтвердження відбуватиметься через інформаційну сторінку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

– На цьому етапі потенційні учасники, які підтвердили бажання складати НМТ у період з 20 травня до 7 червня, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування, – повідомив Шкарлет.

Можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ – після 12 липня. У перепустці будуть зазначені дата, час і місце основної сесії.

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Вступникам, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б скласти тестування в додаткову сесію, потрібно пропустити другий етап вибору місця проходження НМТ під час основної сесії.

Натомість їм потрібно підтвердити участь у додатковій сесії і в період з 8-18 липня вибрати із запропонованого переліку країну/місто, де вони бажають скласти тестування.

Основна сесія НМТ відбуватиметься у 21 області України і Києві, а також у містах 23 країн. Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти тестування також у США (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та Сакраменто, штат Каліфорнія), Німеччині (Берлін), Фінляндії (Гельсінкі) й Люксембурзі (Люксембург), Словенії (Марібор), Швейцарії (Берн).

Зазначимо, що національний мультипредметний тест складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин.