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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ підтвердили удар по острову Зміїний: у росіян значні втрати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Острів Зміїний
Фото: УНІАН

По острову Зміїний завдали зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. У Збройних силах України підтвердили, що наші бійці завдали російській армії значні втрати.

Про це заявили в Оперативному командуванні Південь. Згідно з повідомленням, військова операція досі триває.

– Те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення, – йдеться у повідомленні.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що дух острова дуже не любить загарбників.

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– Слава Україні! Відбулося те, про що я говорив. Дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів, тому наші Збройні сили завдали відповідний удар по тимчасовому російському гарнізону на цьому острові. Ця військова операція потребує, звичайно, інформаційного супроводження, але у режимі тиші. Працюємо, б’ємо ворога та пам’ятаємо, що дух Змієбаївки витає над Чорним морем. Все буде Україна. Дякуємо ЗСУ, – наголосив Братчук.

Водночас на Херсонщині тривають обстріли, окупанти застосовують різну зброю, включаючи ту, що заборонена міжнародними конвенціями. Обстановка в регіоні вкрай складна. Особливо у населених пунктах, розташованих біля Снігурівки та на кордоні із Миколаївщиною. Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.

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