Годують та дають займатися спортом: в яких умовах утримують російських військових в Україні
Журналістам вдалося дізнатися, в яких умовах утримують російських військовополонених у спеціальному таборі – із дотриманням усіх міжнародних норм. Їх годують тричі на день, дають спати по вісім годин на добу, займатися спортом і ходити до церкви. Окупанти стверджують, що до них у таборі ставляться краще, ніж вдома.
Всі російські солдати перебувають під слідством за тероризм, створення незаконних збройних формувань, але є й ті, хто за державну зраду.
На запитання журналістки до загарбника про те, як йому було воювати на боці російської армії, окупант відповів, що його начебто “зненацька забрали на передову”. Один з них, Руслан з невизнаної ЛНР, переконує, що цьому начебто не дали вибору та примусили йти на фронт.
Звісно, російські військові вдень працюють: займаються виготовленням овочевих ящиків та іншими завданнями. Колишню колонію у на Заході України перепрофілювали у табір для військовополонених.
Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що російським солдатам істотно промивали мізки на території РФ, а Україні зовсім інша – вільна та демократична реальність.
У Міністерстві юстиції зазначили, що щомісячне утримання одного російського військового коштує Україні близько 3 тис. грн. Малюська переконаний, що попри те, що загарбники прийшли в Україну зі зброєю, міжнародних норм варто дотримуватися.