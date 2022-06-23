Червень, 23 в 9:18

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що попри відчайдушні спроби російська армія все ще не може захопити західну частину Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

З 19 червня російські війська просунулися більше ніж на 5 км до міста Лисичанськ (Луганська область).

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Зазначається, що деяким українським підрозділам довелося піти, щоб не потрапити в оточення.

За даними розвідки, незначне просування військ ворога може бути результатом недавнього посилення їхніх підрозділів та сильної концентрації вогню.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/IMlKAZ5Kay ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/El9tqwfNba — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 23, 2022

Попри те, що росіяни намагаються створювати тиск і просуватися українською територією, їхні зусилля щодо глибшого оточення населених пунктів для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, ймовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня.