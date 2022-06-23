Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Британська розвідка: зусилля армії РФ із захоплення всієї Донецької області – безуспішні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Британська розвідка: зусилля армії РФ із захоплення всієї Донецької області – безуспішні

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що попри відчайдушні спроби російська армія все ще не може захопити західну частину Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

З 19 червня російські війська просунулися більше ніж на 5 км до міста Лисичанськ (Луганська область).

Зараз дивляться

Зазначається, що деяким українським підрозділам довелося піти, щоб не потрапити в оточення.

За даними розвідки, незначне просування військ ворога може бути результатом недавнього посилення їхніх підрозділів та сильної концентрації вогню.

Попри те, що росіяни намагаються створювати тиск і просуватися українською територією, їхні зусилля щодо глибшого оточення населених пунктів для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, ймовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка