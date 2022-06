Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що попри відчайдушні спроби російська армія все ще не може захопити західну частину Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

З 19 червня російські війська просунулися більше ніж на 5 км до міста Лисичанськ (Луганська область).

Зазначається, що деяким українським підрозділам довелося піти, щоб не потрапити в оточення.

За даними розвідки, незначне просування військ ворога може бути результатом недавнього посилення їхніх підрозділів та сильної концентрації вогню.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 23, 2022