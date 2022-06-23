У небі над Покровськом ППО збила російську ракету

Червень, 23 в 17:32

Протиповітряна оборона України збила російську ракету над Покровськом у Донецькій області. Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у своєму Telegram-каналі.

Спочатку він повідомив, що люди чули вибух в Покровському районі. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО.

— Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу! – написав він.

За минулу добу рашисти обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Внаслідок обстрілів – є вбиті й поранені.

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Під вогнем ворога перебували Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.

Джерело: Руслан Требушкін