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Факти / Україна / Суспільство

У небі над Покровськом ППО збила російську ракету

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022
Фото: Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона України збила російську ракету над Покровськом у Донецькій області. Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у своєму Telegram-каналі.

Спочатку він повідомив, що люди чули вибух в Покровському районі. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО.

Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу! – написав він.

За минулу добу рашисти обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів. Внаслідок обстрілів – є вбиті й поранені.

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Джерело: Руслан Требушкін

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