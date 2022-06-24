Червень, 24 в 17:21

Польща отримає кредит у розмірі €450 млн від Банку розвитку Ради Європи (CEB). Цільове призначення цих коштів – допомога біженцям з України, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі.

– Розмір кредиту, який ми схвалили сьогодні, демонструє тверду рішучість CEB своєчасно підтримати Польщу та ефективно подолати безпрецедентний економічний виклик і гуманітарну трагедію, – заявив глава Банку Карло Монтічеллі.

Влада Польщі і CEB підписали договір про кредит сьогодні, 24 червня. Це найбільший кредит, коли-небудь схвалений банком.

Нагадаємо, що з початку війни приблизно 4,3 млн біженців з України виїхали до Польщі. Країна надає їм притулок, соціальне та медичне обслуговування, а також можливості для освіти та роботи.