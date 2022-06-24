Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Для допомоги біженцям з України: Польща отримає кредит у €450 млн від Банку розвитку Ради Європи

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
біженці
Фото: Depositphotos

Польща отримає кредит у розмірі €450 млн від Банку розвитку Ради Європи (CEB). Цільове призначення цих коштів – допомога біженцям з України, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі.

– Розмір кредиту, який ми схвалили сьогодні, демонструє тверду рішучість CEB своєчасно підтримати Польщу та ефективно подолати безпрецедентний економічний виклик і гуманітарну трагедію, – заявив глава Банку Карло Монтічеллі.

Влада Польщі і CEB підписали договір про кредит сьогодні, 24 червня. Це найбільший кредит, коли-небудь схвалений банком.

Нагадаємо, що з початку війни приблизно 4,3 млн біженців з України виїхали до Польщі. Країна надає їм притулок, соціальне та медичне обслуговування, а також можливості для освіти та роботи.

Зараз дивляться
Читайте
У Гданську для українських біженців формують безоплатні продуктові набори - де отримати

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка