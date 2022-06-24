Червень, 24 в 18:40

Українські військові змогли успішно відбити штурм російської армії на південних околицях Лисичанська. Ворог відійшов та почав штурмувати за допомогою артилерії напрямок Вовчоярівки, де зараз тривають бойові дії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Російські війська завдали авіаударів біля Яковлівки, Миколаївки та Покровського.

Українські захисники відбили штурм окупантів на південних околицях Лисичанська – Генштаб / 4 фотографии

На Сєвєродонецькому напрямку російська армія обстріляла з артилерії населені пункти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Лисичанська та штурмував промислову зону Сєвєродонецька.

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У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог контролює місто Миколаївка у Донецькій області. Однак окупанти відійшли зі значними втратами після спроби штурму в напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.