Червень, 29 в 16:39

Блокада країною-агресором Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо РФ не дасть можливості експортувати зерно, тоді весь світ може опинитися на межі голоду.

Так відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на вкиди російських посадових осіб та чергову брехню РФ про те, що начебто окупанти “готові експортувати мільйони тонн власного зерна”. Проте вони виставили умову – лише у разі скасування санкцій західних країн проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

– Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не вистачає виправдань. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви, – вважає речник МЗС.

У Росії виставили умови: мовляв, якщо західні країни турбує світовий голод, тоді потрібно зняти санкції проти Кремля. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російські найманці начебто дадуть можливість безпечно вивезти українське зерно. РФ вже декілька місяців блокує порти у південних областях, перешкоджаючи вільному доступу до портів.

Зараз дивляться

У МЗС України переконані, що Росія намагається знайти чергове виправдання своїм воєнним злочинам, а Москва вкотре влаштовує брудні ігри проти мільйонів громадян світу.