Пенсії з 1 липня зростуть: хто в Україні отримає підвищення
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З 1 липня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, що вплине на показники соціальних виплат, зокрема й пенсій.
Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).
До типів виплат, які зростуть з 1 липня 2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, належать:
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- Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів
- Мінімальна пенсія для шахтарів
- Мінімальна пенсія для сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
- Пенсія за особливі заслуги перед Україною
- Максимальний розмір пенсії
- Надбавка донорам
При цьому у ПФУ зазначили, що мінімальна пенсія зросте на 93 гривні і становитиме 2027 гривень замість 1934. Водночас мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень і становитиме 6081 гривню.
Для сімей військовослужбовців мінімальна пенсія у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.
При цьому поріг максимальної пенсії збільшиться на 930 гривень і становитиме 20 270 гривень.