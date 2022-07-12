Липень, 12 в 9:46

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Часовому Яру зросла до 34.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих — одна дитина, – зазначив він.

За словами Кириленка, станом на 06.30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. Рятувальна операція триває.

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Нагадаємо, що 9 липня російські загарбники випустили ракети з Ураганів по п’ятиповерховому будинку у Часовому Яру. У будинку повністю знищені два під’їзди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко