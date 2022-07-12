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Факти / Україна / Суспільство

Рятувальники досі розбирають руїни: кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 34

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Часів Яр

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Часовому Яру зросла до 34.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих — одна дитина, – зазначив він.

За словами Кириленка, станом на 06.30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. Рятувальна операція триває.

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Нагадаємо, що 9 липня російські загарбники випустили ракети з Ураганів по п’ятиповерховому будинку у Часовому Яру. У будинку повністю знищені два під’їзди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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