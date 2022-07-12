Июль, 12 в 9:46

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Часовому Яру возросло до 34.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Уже 34 погибших и 9 раненых достали спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших один ребенок, — отметил он.

По словам Кириленко, по состоянию на 06.30 сотрудники ГСЧС расчистили около 70% руин. Спасательная операция продолжается.

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Напомним, что 9 июля российские захватчики выпустили ракеты из Ураганов по пятиэтажному дому в Часовом Яру. В доме были полностью уничтожены два подъезда.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко