Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія: звернення Зеленського
Жодна країна світу не становить такої терористичної загрози, як Російська Федерація. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари РФ по центру Вінниці у вечірньому відеозверненні.
– Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.
Внаслідок ракетного удару по Вінниці вбито 23 людини, серед них є троє дітей віком до 10-ти років.
– І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.
За словами президента, Росія обірвала життя мирних громадян під час конференції у Гаазі, присвяченій російським воєнним злочинам. Він зауважив, що жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини.
– Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України.
Президент вважає, що Росію необхідно офіційно визнати державою-терористом та закріпити відповідними юридичними документами. Також якнайшвидше потрібно запровадити нові санкції проти РФ.
– Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами. Статусом держави-терориста для Росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само якнайшвидше. І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли Калібри по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує.