Липень, 14 в 22:43

Жодна країна світу не становить такої терористичної загрози, як Російська Федерація. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари РФ по центру Вінниці у вечірньому відеозверненні.

– Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці вбито 23 людини, серед них є троє дітей віком до 10-ти років.

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– І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

За словами президента, Росія обірвала життя мирних громадян під час конференції у Гаазі, присвяченій російським воєнним злочинам. Він зауважив, що жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини.

– Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України.

Президент вважає, що Росію необхідно офіційно визнати державою-терористом та закріпити відповідними юридичними документами. Також якнайшвидше потрібно запровадити нові санкції проти РФ.