Липень, 14 в 22:22

Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 людей, серед яких є троє дітей. Одна дівчинка загинула на місці трагедії у візочку, а ще одна дитина померла в автомобілі. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– Деякі з загиблих померли вже у лікарні. На жаль, серед них є три дитини. Одна з них загинула на місці, будучи у візочку з мамою. Історія вже відома. Мама поки що залишається живою. Вона перебуває у лікарні, де боряться за її життя. Третя дитина була в автомобілі, де також загинула. Серед поранених – четверо дітей. Залишаються 34 тяжкопоранених людини, з яких п’ятеро людей у критичному стані. За їхнє життя боряться лікарі. Вони перебувають у декількох центральних лікарнях Вінниці. Кількість обладнання достатня, щоб надати допомогу.

За його словами, загалом внаслідок ракетного удару пошкоджено 40 будівель. У приміщеннях вибиті вікна та стіни, а декілька будинків мають набагато серйозніші пошкодження.

– Загалом пошкоджено близько 40 будівель різного ступеня – десь вибиті вікна, десь побиті стіни, декілька будинків серйозно зруйновані. Одна з ракет вдарила прямо біля парковки автомобілів – фактично 40 машин було спалено за мить. Одну з них ми взагалі знайшли у будинку. Тобто вибуховою хвилею автомобіль настільки деформувався, що він був фактично у приміщенні, де потім проводився розбір завалів.

У Вінниці після ракетного удару затримали декілька десятків осіб, яких зараз допитують працівники Національної поліції та Служби безпеки України.

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