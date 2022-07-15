Липень, 15 в 16:46

В Україні хвилю обурення викликало вручення повісток просто посеред вулиці, на пляжі, блокпості, АЗС чи в іншому місці.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, навіщо вручають повістки у таких місцях, хто може їх видавати та як формуються мобілізаційні плани.

Видача повістки не означає прямий призов у ЗСУ

Зараз дивляться

За словами Горбача, повістку передусім дають, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування. Начальник цього центру має уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби, якщо той відповідає усім критеріям.

– Вручити повістку можуть у будь-якому місці, яке не заборонене законом. Чому так відбувається? Бо начальник територіального центру комплектування обирає найбільш ймовірні місця, де у коротший час можна виконати завдання, – каже він.

Вони зобов’язані вести облік військовозобов’язаних, викликати їх до територіальних центрів, уточнювати військові дані, щоб мати достовірну інформацію щодо їхньої кількості. Саме тому обирають місця, де скупчення людей, адже ефективність вручення цієї повістки буде набагато більшою, ніж якщо вони ходитимуть будинками у пошуках військовозобов’язаних.

Хто може вручити повістку

Вручити повістку може не лише представник центру комплектування. Це можуть бути і голови ОТГ, керівник організації, де працює військовозобов’язаний, уповноважена особа, яка працює разом із територіальним центром укомплектування.

Як формуються мобілізаційні плани

Горбач розповів, що зазвичай комплектування військових частин проходить за територіальним принципом.

– Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію, де, скільки та у якому регіоні перебувають громадяни, та з якими спеціальностями. Також можуть залучатися спеціалісти з інших регіонів, – пояснив начальник.

Він наголосив: якщо у західних регіонах громадян зараз більше, відповідно, і плани у них будуть більшими.

Чи залучені вже всі добровольці

Є добровольці, яких досі не мобілізували. Це пов’язано з тим, що планові завдання ставлять не за кількістю людей, а за відповідними спеціалістами. Якщо цей доброволець у певному регіоні, територіальному центрі виявив бажання вступити до лав ЗСУ, але цей регіон не комплектує такими спеціалістами якусь військову частину, то він стоятиме у черзі.

– У разі необхідності його викличуть. Нагадають, що мобілізація не має добровільного підґрунтя, тобто на законодавчому рівні – це військова служба за призовом. Добровільна служба – за контрактом, – каже експерт.

Крім того, призвати можуть і людей, які не дуже бажають йти на фронт. Варто пам’ятати, що згідно з Конституцією України, обов’язок кожного громадянина – боронити державу.

Повістка – це покарання?

У зв’язку з тим, що під час бойових дій багато людей мігрувало, зараз є дуже серйозне питання щодо уточнення перебування військовозобов’язаних.

Горбач запевнив, що повістка не застосовується як покарання. Тим паче неможливо, щоб вручили таку повістку, яка одразу б відправила громадянина у військову частину. Таку вручають тільки тоді, коли людина пройшла медогляд, уточнені усі дані тощо.

– Тому це хибна думка, що на постах за порушення правил дорожнього руху вручають повістки з метою покарання та призову в ЗСУ, – зауважив Горбач.

Повістки можуть прийти усім

Експерт вважає, що кожна людина має відповідально ставитися до своїх обов’язків, які зазначені у законодавстві. Тож кожен громадянин у разі переїзду має прийти у центр комплектування та подати усі свої відомості і контакти.

Горбач переконаний: якби так робили усі громадяни, зараз би не було необхідності вручати повістки для додаткового уточнення даних.