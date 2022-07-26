Липень, 26 в 18:56

Протягом перших 10 днів дії нових вимог Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної – з 16 по 25 липня – до Секретаріату мовного омбудсмена надійшла рекордна кількість звернень громадян про порушення мовного закону – 502.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він повідомив, що 59% звернень стосуються вебпорталів, що обслуговують споживачів, 20% – вебресурсів, що не обслуговують споживачів, 9% – безпосередньо обслуговують споживачів, 7% стосується діяльності посадових осіб органів держвлади та місцевого самоврядування, і ще 5% звернень належать до інших категорій.

Зараз дивляться

– Очікувано, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень частини шостої статті 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року, і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами, – пояснив Тарас Кремінь.

За його словами, чимала кількість звернень з різних куточків України вказує на високу обізнаність суспільства про нові норми закону.

Водночас значна частина вебресурсів, на які скаржаться українці, в перші ж дні дії нових норм приводять свою діяльність у відповідність до закону, пояснив мовний омбудсмен. При цьому кожне друге звернення стосується вимоги щодо завантаження українськомовної версії за замовчуванням.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні почала діяти нова вимога закону про мову, яким передбачається, що усі українські інтернет-портали зобов’язані мати базову стартову сторінку державною мовою, яка для користувачів з України має відкриватися за замовчуванням.

Закон поширюється на сайти та сторінки у соціальних мережах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної й комунальної форми власності. Це, крім іншого, поширюється на ЗМІ, зареєстровані в Україні, та суб’єктів, що реалізують в Україні товари та послуги.

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови