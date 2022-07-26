Июль, 26 в 18:56

В первые 10 дней действия новых требований закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” — с 16 по 25 июля — в Секретариат языкового омбудсмена поступило рекордное количество обращений граждан о нарушении языкового закона — 502.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он сообщил, что 59% обращений касаются обслуживающих потребителей веб-порталов, 20% — не обслуживающих потребителей веб-ресурсов, 9% — непосредственное обслуживащих потребителей, 7% касается деятельности должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления и еще 5% обращений принадлежат к другим категориям.

Сейчас смотрят

— Ожидаемо, что подавляющее большинство этих сообщений, а именно 79%, касаются нарушений вступившей в силу 16 июля 2022 года части шестой статьи 27 Закона и регламентирующей применение государственного языка интернет-представительствами, — пояснил Тарас Кремень.

По его словам, большое количество обращений из разных уголков Украины указывает на высокую осведомленность общества о новых нормах закона.

В то же время, значительная часть веб-ресурсов, на которые жалуются украинцы, в первые же дни действия новых норм приводят свою деятельность в соответствие с законом, пояснил языковой омбудсмен. При этом каждое второе обращение касается требования по загрузке украиноязычной версии по умолчанию.

Напомним, с 16 июля в Украине начало действовать новое требование закона о языке, которым предполагается, что все украинские интернет-порталы обязаны иметь базовую стартовую страницу на государственном языке, который для пользователей из Украины должен открываться по умолчанию.

Закон распространяется на сайты и страницы в социальных сетях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности. Это помимо прочего распространяется на СМИ, зарегистрированные в Украине, и субъектов, реализующих в Украине товары и услуги.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка