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РФ депортувала з України понад 5 600 дітей, але реальна кількість більша – МВС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ депортувала з України понад 5 600 дітей, але реальна кількість більша – МВС
Фото: Pixabay

Національне інформаційне бюро встановило, що окупанти депортували до Росії понад 5 600 українських дітей.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, країна-агресорка примусово вивезла на свою територію сотні тисяч українців.

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– За даними Національного інформбюро, вже ідентифікували понад 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії. Фактична цифра більша. І сьогодні відпрацьовується механізм повернення цих дітей, – зауважила Катерина Павліченко.

У травні на базі Європолу запрацювала Українська оперативна група, яка прагне захистити тимчасово переміщених осіб у Європі, а також у країнах-агресорах – Росії та Білорусі.

До групи входять правоохоронці Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та України; головує у групі Австрія.

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Кремль планував депортацію українців ще з початку року.

Українців “розселяють” по всій території РФ: Сибір, Сахалін, Удмуртія, Чувашія, і навіть за полярним колом у Ненецький автономний округ.

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Джерело: МВС
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