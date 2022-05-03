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Факти / Україна

Росія готувалась до депортації українців ще з початку року – Денісова

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія готувалась до депортації українців ще з початку року – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Кремль планував депортацію українців ще з початку року.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, на жаль, через воєнні дії на сході Україна не може контролювати там кордони, тому немає можливості порахувати, скільки людей примусово депортували до РФ.

Окупанти ж заявляють, що примусово вивезли 1 млн 100 тисяч українців.

– Я маю деяку інсайдерську інформацію, що Російська Федерація готувалася до масової депортації українського населення ще з початку року, – зазначила Денісова.

За її словами, у майже кожному регіоні РФ є списки місць, зокрема готелів, де тимчасово поселяють вивезених українців.

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За словами Денісової, у РФ все заздалегідь продумали, навіть скільки потрібно потягів для перевезення примусово депортованих.

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Вона наголосила, що українців “розселяють” по всій території РФ: Сибір, Сахалін, Удмуртія, Чувашія, і навіть за полярним колом у Ненецький автономний округ.

Раніше очевидці примусового переміщення розповіли закордонним журналістам, куди і яким чином російські окупанти вивозять жителів Маріуполя.

Фото: Людмила Денісова

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