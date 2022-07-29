Июль, 29 в 18:27

Национальное информационное бюро установило, что оккупанты депортировали в Россию более 5 600 украинских детей.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, страна-агрессор принудительно вывезла на свою территорию сотни тысяч украинцев.

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– По данным Национального информбюро, уже идентифицировали более 5 600 детей, которых принудительно депортировали в Россию. Фактическая цифра больше. И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей, – отметила Екатерина Павличенко.

В мае на базе Европола заработала Украинская оперативная группа, стремящаяся защитить временно перемещенных лиц в Европе, а также в странах-агрессорах – России и Беларуси.

В группу входят правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины; председательствует в группе Австрия.

Ранее бывшая уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова заявила, что Кремль планировал депортацию украинцев еще с начала года.

Украинцев “расселяют” по всей территории РФ: Сибирь, Сахалин, Удмуртия, Чувашия, а также за полярным кругом в Ненецкий автономный округ.