Ця війна далека від завершення: Курт Волкер розповів, якої підтримки потребує Україна

Серпень, 07 в 19:07

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер перебуває з приватним візитом в Україні.

Дипломат в інтерв’ю журналістці Факти ICTV Ользі Чайко поділився думками, якої допомоги та зброї потребує Україна.

Волкер пояснив свій нещодавній “прогноз” щодо завершення війни в Україні та розповів, що повинні робити Україна та партнери, щоб наблизити перемогу та повернути Україні свої території, включно з Кримом.

Зараз дивляться

— Коли ви востаннє були в Україні?

— Мій останній візит в Україну був ще до повномасштабної війни. У перших числах лютого. Я хотів подивитися, як усе виглядає, бути з людьми, які тут залишаються та зрозуміти, що ми можемо робити зараз.

— То що ж Захід може реально зробити?

— Нам треба визнати, особливо на Заході, – ця війна далека від завершення. Тому Україна потребує багато допомоги. Перш за все це військова підтримка, ми надали її у небачених кількостях, зі США та деяких інших країн. Але цього недостатньо. Ми маємо знизити кількість лімітів на нашу допомогу та поставити чіткі цілі.

Приміром, ми встановили ліміти на дальність артилерійської зброї, яку ми постачаємо. Але це не має сенсу, коли ми бачимо, де знаходяться російські війська, і що потрібно Україні, щоб їх прибрати.

– То якої ж саме зброї, на вашу думку, потребує Україна?

— По-перше, Україна потребує більш далекобійної артилерії, яка досягатиме віддалених цілей, є кілька типів наземної артилерії, про яку мені кілька разів казали за час мого перебування тут. Ще одне питання – бойові літаки. Я ніколи не розумів, у чому тут перепони, чому Україні їх не дають, це має бути на порядку денному.

Також ми маємо постійно постачати боєприпаси, бо Україна сама не може випускати їх у достатніх кількостях, особливо йдеться про набої для артилерійських систем, які надає Захід. Тобто, Захід має забезпечити безперервне постачання – і це лише у частині військової допомоги.

А є іще цілком інший, економічний аспект. Ми маємо бути більш сфокусовані і амбіційні, коли йдеться про допомогу Україні у відбудові її економіки. Тут йдеться не лише про державну допомогу. Це про використання деяких державних ресурсів, які дадуть можливість приватному сектору відбудувати економіку. Адже Україна має зміцнити економіку як для своїх людей, так і для продовження ведення війни. Тому ми маємо сконцентруватися на відбудові і реконструкції уже зараз – разом із ЄС, Україною та іншими країнами.

Один із ресурсів, що доступний уже зараз – це заморожені активи російського Центробанку, які треба забрати і змусити працювати на відбудову Україну після руйнацій, яких задала Росія.

– Ви повертаєтесь зараз до США, з ким ви говоритимете? Ми розуміємо, що колишніх дипломатів там не буває, але ви ж і не пов’язані із владними структурами.

— Дійсно, я не представляю американського уряду. Але я беру участь у діяльності аналітичних центрів, я багато дописую, коментую і намагаюся пояснювати, що відбувається в Україні. Тому вважаю, що це важливо, аби люди отримали глибоке розуміння ситуації, ми змогли розробити рекомендації і уряди, не лише у США, а й у ЄС брали їх до уваги та використовували.

– Я читала ваші прогнози, які ви озвучували учора, щодо української війни, і вони доволі сумні. Скільки ж вона іще триватиме?

— Я не робив передбачень щодо якихось часових рамок. Я знаю, що про це повідомили, але це не зовсім правильно. Я сказав, що ніхто не може сказати, скільки ще вона триватиме. Усе, що ми маємо робити – це ухвалювати правильні рішення і розставляти правильні пріоритети.

Якщо Україна отримає правильну зброю та навички, матиме безперервне постачання боєприпасів, робитиме правильні вибори: де краще відступити, а де перейти у контрнаступ – може статися те, чого ми ніколи не передбачали. Наприклад, з російського боку, коли тиждень тому вони підірвали власні склади із боєприпасами. Але ви маєте бути готові до усього. Робити правильні рішення для того, щоби хід війни повернувся на вашу користь.

— І все ж… До кінця літа вона навряд чи скінчиться?

— Та ні. І все ж я думаю, що до осені ви матимете певні здобутки. Якщо ви подивитеся на контрнаступ на Херсонщині, тиск у Запорізькій області, відбиття ворога на Харківщині – ви розумієте, що здобутки можливі, але Росія намагається втримувати території, які контролює, це займе час.

Ми на Заході маємо підготуватися, не втомлюватися, не засмучуватися, не ставити питання: Скільки ж це усе триватиме? Ми маємо бути відданими ідеї, що Україна поверне назад свої території, а російська агресія не буде винагороджена.

— Ви говорите про всі території, включно із Кримом?

– Так, звісно, включно із Кримом.