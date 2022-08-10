Серпень, 10 в 17:34

Кожна українська родина, у якій народилася дитина, отримує від держави Пакунок малюка.

У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам, зокрема одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.

Батьки можуть відмовитись від Пакунку та отримати за нього гроші. З 1 липня 2022 року – це 6 603 грн.

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Щоб отримати кошти на картку, потрібно звернутися до відділення Приватбанку, де вам відкриють окремий рахунок і оформлять спеціальну соціальну карту.

У яких інтернет-магазинах можна розраховуватися карткою Пакунку малюка та які товари купувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де можна розраховуватися карткою Пакунок малюка

Розрахуватися карткою Пакунок малюка можна лише в магазинах, які підключились до проєкту Монетизація одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

У 2021 році постановою Кабміну було внесено зміни до Порядку та умов реалізації пілотного проєкту Монетизація одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

Згідно з постановою, з 01 січня 2022 року магазини мають приєднатися до публічного договору про реалізацію пілотного проєкту та укласти додаткову угоду з Нацсоцслужбою про приєднання.

Тобто купувати речі за карткою малюка можна лише в торгівельних магазинах, які приєдналися до цього проєкту.

Інтерактивну карту закладів торгівлі, які приєдналися, можна переглянути тут.

Також на сайті Пакунку малюка було розміщено цілий список магазинів, у яких можна придбати необхідні речі.

Повний список можна переглянути за посиланням.

В яких інтернет-магазинах можна купувати товари та як розраховуватися

Купити товари за карткою Пакунок малюка можна:

Повний список інтернет-магазинів можна переглянути тут.

Розраховуватися карткою Пакунок малюка можна так само, як і звичайно:

обираєте товар;

оформлюєте замовлення;

у способі оплати обираєте – оплатити карткою;

вказуєте дані картки, на якій зараховані виплати за Пакунок малюка;

розраховуєтесь.

Які товари можна купити карткою

Варто розуміти, що просто розрахуватися карткою в продуктовому магазині не можна. Це мають бути речі для малюків та їх мам, зокрема:

гігієнічні засоби та косметика – підгузки, мило, шампуні, креми, дитяче масло, вологі серветки тощо;

дитяче харчування – суміші для штучного вигодовування, пюре, каші для дітей тощо;

одяг і взуття для дитини;

дитячий посуд – пляшечки, соски, пустушки, поїльник тощо;

особливі речі для догляду за новонародженою дитиною – термометри, манікюрні набори, аспіратори та інше;

коляски, автокрісла, ходунки тощо;

іграшки, розвиваючі килимки та інші дитячі аксесуари.

Також за допомогою карти Пакунок малюка можна придбати товари для молодих мам, наприклад, лактаційні прокладки або молоковідсмоктувачі.