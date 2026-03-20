Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
2 хв.
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: причина та перелік
Головне
- У Дії тимчасово не працюватиме частина послуг 21-23 березня.
- Частина сервісів буде недоступна через планові технічні роботи в реєстрі Оберіг.
- Не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних з бронюванням та авто.
У застосунку та на порталі Дія тимчасово не працюватиме частина послуг. Обмеження розповсюджуються на військово-облікові документи, бронювання від мобілізації та операції з авто.
У Дії не працюватимуть деякі сервіси – причина
Частина сервісів у застосунку та на порталі буде недоступна через планові технічні роботи в реєстрі Оберіг.
До 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов’язаних з бронюванням:
Зараз дивляться
-
військово-обліковий документ
-
бронювання працівників
-
відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних
-
продовження бронювання працівників
-
анулювання бронювання працівників
Також не працюватиме перереєстрація авто. Ця функція не буде доступною з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня. Причина – оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів.
Джерело: Дія
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.