У застосунку та на порталі Дія тимчасово не працюватиме частина послуг. Обмеження розповсюджуються на військово-облікові документи, бронювання від мобілізації та операції з авто.

У Дії не працюватимуть деякі сервіси – причина

Частина сервісів у застосунку та на порталі буде недоступна через планові технічні роботи в реєстрі Оберіг.

До 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов’язаних з бронюванням:

військово-обліковий документ

бронювання працівників

відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних

продовження бронювання працівників

анулювання бронювання працівників

Також не працюватиме перереєстрація авто. Ця функція не буде доступною з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня. Причина – оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів.

