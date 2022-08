До України прибули ще шість гаубиць M109 з Латвії, які вже змогли показати результати у боях з окупаційною армією Росії.

Про це 15 серпня на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

Міністр Резніков додав, що щиро вдячний латвійському колезі Артісу Пабріксу та народу Латвії за непохитну підтримку України.

