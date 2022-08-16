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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удари по Харкову та підготовка РФ до провокацій на півночі: що відбувається на 174-й день війни (онлайн)

Удари по Харкову та підготовка РФ до провокацій на півночі: що відбувається на 174-й день війни (онлайн)

Росія знову обстріляла Запорізьку АЕС. Верховна Рада закликала світ засудити “акт ядерного тероризму” Росії на ЗАЕС.

Згодом в ООН підтвердили, що готові допомогти відправити місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але якщо погодиться Україна та РФ. Володимир Зеленський заявив, що, якщо на АЕС буде радіаційний інцидент, світ відчує наслідки – все буде залежати від сили вітру.

У Генштабі ЗСУ заявили, що українські захисники відбили наступ окупантів на шести напрямках.

Верховна Рада ухвалила закон про “митний безвіз” з Євросоюзом.

Зранку та ввечері окупаційні війська РФ знов обстріляли Харків та ще десятки міст та сіл в Україні.

В ООН змогли підтвердити загибель 5,5 тисяч цивільних осіб під час війни в Україні. Хоча прямо кажуть, що їх дані не повні, а реальна кількість загиблих значно вища.

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01:04 - 16 серпня

До України прибули ще шість гаубиць M109 з Латвії, які вже змогли показати результати у боях з окупаційною армією Росії.

Про це 15 серпня на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

– Ще шість гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою, – написав міністр оборони.

Міністр Резніков додав, що щиро вдячний латвійському колезі Артісу Пабріксу та народу Латвії за непохитну підтримку України.

– Разом ми переможемо! – додав Олексій Резніков.

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00:29 - 16 серпня

У Херсонській області загинув ще один російський генерал внаслідок артилерійського удару.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Однак він не уточнив подробиць: ім’я генерала Російської Федерації, місце удару та інші деталі.

Від одного з інсайдерів InformNapalm з окупованої території надходять неофіційні дані з інших джерел про нібито удари в селищі Гаврилівка.

За непідтвердженою інформацією, в Херсонській області внаслідок точного удару декілька старших офіцерів із Росії (щонайменше двох полковників та одного генерал-майора) було тяжко поранено.

Джерело: Фейгин Live

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