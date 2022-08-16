Удари по Харкову та підготовка РФ до провокацій на півночі: що відбувається на 174-й день війни (онлайн)

Росія знову обстріляла Запорізьку АЕС. Верховна Рада закликала світ засудити “акт ядерного тероризму” Росії на ЗАЕС.

Згодом в ООН підтвердили, що готові допомогти відправити місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але якщо погодиться Україна та РФ. Володимир Зеленський заявив, що, якщо на АЕС буде радіаційний інцидент, світ відчує наслідки – все буде залежати від сили вітру.

У Генштабі ЗСУ заявили, що українські захисники відбили наступ окупантів на шести напрямках.

Верховна Рада ухвалила закон про “митний безвіз” з Євросоюзом.

Зранку та ввечері окупаційні війська РФ знов обстріляли Харків та ще десятки міст та сіл в Україні.

В ООН змогли підтвердити загибель 5,5 тисяч цивільних осіб під час війни в Україні. Хоча прямо кажуть, що їх дані не повні, а реальна кількість загиблих значно вища.