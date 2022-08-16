Серпень, 16 в 11:14

Кіберполіція – міжрегіональний територіальний орган Нацполіції України, який входить до структури кримінальної поліції та відповідно до законодавства забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

Кіберполіція спеціалізується на запобіганні, виявленні, припиненні та розкритті кримінальних правопорушень, які передбачає використання комп’ютерів, телекомунікаційних та комп’ютерних інтернет-мереж і систем.

Одне з головних завдань кіберполіції – протидія кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців.

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Як написати заяву до кіберполіції – дивіться в нашому матеріалі.

Як надіслати електронну заяву

З початком повномасштабної війни та запровадженням воєнного стану на території України кіберполіція активно протидіє ворожому вторгненню та численним DDos-атакам.

Аби залишити повідомлення працівникам Департаменту кіберполіції, необхідно надіслати заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Або за телефоном – 0 800 50 51 70 (понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також повідомити про правопорушення, вчинене з використанням комп’ютерів, можна за формою зворотного зв’язку на сайті – https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Щоби надіслати електронну форму про правопорушенням:

перейдіть за посиланням

натисніть кнопку Надіслати;

уважно ознайомтеся з Пам’яткою щодо ведення єдиного обліку в органах поліції заяв – якщо ви погоджуєтесь, натисніть відповідну кнопку;

заповніть контактні дані – персональну інформацію, адресу проживання та прописки;

після заповнення усіх пунктів, натисніть Продовжити ;

; оберіть категорію події, на яку хочете поскаржитись;

заповніть інформацію про правопорушення – вкажіть адресу сайту, дані про особу, причетну до події тощо;

знову натисніть Продовжити;

ще раз перегляньте заяву та натисніть Надіслати.

На екрані ви побачите ID вашого електронного звернення. Воно може знадобитись під час написання особистої заяви.

Далі ваша форма буде розглянута працівниками кіберполіції.

Якщо ви з певних причин не можете чи не хочете надсилати електронну форму, заяву про правопорушення можна скласти особисто та надіслати на електронну пошту.

Зразок заяви до кіберполіції

Начальникові Департаменту кіберполіції Національної поліції України

полковнику поліції _______

Іванов Іван Іванович , 01.01.1991 р.н. (Ваше ПІП, дата народження)

м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 1, кв. 1 (адреса реєстрації)

Київська область, Київ, вул. Біла, буд 6, кв. 12 (адреса фактичного проживання)

+38(096)-111-11-11 (контактний телефон)

ID 1111 (ID електронного звернення, якщо ви таке надсилали)

ЗАЯВА

Мною, __________, 20.03.2022 року, на веб-сайті http://____.ua було знайдено оголошення щодо продажу військової форми у продавця, який був зазначений як ______. Під час переписки з продавцем, за номером телефону +38(099)-111-11-14, особа яка представилась Анною повідомила, що товар є в наявності і готовий до надсилання кур’єрською службою одразу після внесення передплати у розмірі 1 тис. грн, яку необхідно перерахувати на картковий рахунок за №5160- 0000-0000-0000.

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищевказаної суми на обумовлений картковий рахунок продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті http://___.ua та на телефонні дзвінки за номером +38(061)-111-11-14. При цьому обумовлений товар не був надісланий, а грошові кошти не були мені повернуто.

Надруковано (написано) власноруч _______ (Підпис)

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: http://___.ua

Телефон: +38(061)-111-11-14

E-Mail: –

Номер банківської карти: 5160-0000-0000-0000

ПІП власника банківської картки: ________________

Дата переводу: 23.03.2022.

Сума завданих матеріальних збитків: 1 тис. грн.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину попереджений.

________________ (підпис)

______________ _______ _________________ (дата)

Фото: Кіберполіція