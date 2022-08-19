Супутник залишиться у власності України до кінця функціонування – Притула

Серпень, 19 в 17:59

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула прокоментував рішення закупити для української армії космічний супутник. А також зазначив, що йому шкода людей, які не вміють радіти за чужі успіхи.

Притула написав у Facebook, що не дивується критиці з боку таких проросійських блогерів, як Анатолій Шарій. Але його дивує, коли меседжі в суспільство несуть ті, хто нібито позиціонує себе патріотами.

— Поки мільйони українців тішились, що волонтерський фонд забезпечив країну космічними технологіями, якими Україна ніколи не володіла, і яких не має Росія, ви гралися в політику і намагались знецінити як роботу моєї команди, так і всіх, хто сприяв тому, що угода відбулась! Мені вас шкода. Ви не вмієте радіти за чиїсь успіхи, крім своїх, і на жаль, навіть війна не стала причиною того, щоб ви зрозуміли, що зараз немає “моїх” чи “твоїх”, а є тільки НАШІ успіхи, – написав Притула.

Також він детально пояснив, наскільки великим внеском у нашу обороноздатність є те, що Україна викупила супутник. Адже це забезпечує одразу кілька переваг нашої розвідки над ворожою.

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Чим супутник ICEYE корисний Україні?

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

Як зазначив Притула, за угодою, українська сторона отримує супутник та доступ до бази даних сузір’я супутників.

— Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто “ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника”.

Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR-супутник діє як ліхтар — він “підсвічує” поверхню Землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власниця супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR-супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність – від 0,5 до 1 метра, залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 кв. км.

18 серпня Сергій Притула повідомив, що за кошти, які українці збирали на безпілотник Bayraktar, придбали супутник.

Фото: Сергій Притула