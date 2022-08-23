Серпень, 23 в 19:25

У Києві відбувся другий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь 60 лідерів різних країн. Через повномасштабну війну весь світ об’єднався, щоб підтримати та допомогти Україні у боротьбі з російською агресією. Для порівняння, минулого року 43 представники різних держав приїхали на саміт, спрямований на деокупацію Криму будь-якими способами.

У 2022 році Кримська платформа отримала ще два напрямки роботи – економічний та законодавчий, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, деградація Росії почалася саме з захоплення Криму, а відновлення контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком.

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Санкції проти Росії

У подальшій підтримці України запевнив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що путінська навала розпочалася з 2014 року, а українці мають право захищати свою землю, свої домівки, своїх дітей. Трюдо підкріпив допомогу Канади не лише словами, а й діями.

– Путін веде надзвичайно брутальну війну проти України, – зауважив прем’єр-міністр Канади.

Він заявив під час саміту, що Канада запроваджує санкції проти ще 62 російських фізичних осіб та однієї організації оборонного сектору, яка бере участь у російській війні проти України.

ППО і ракетні системи для України

На саміті Кримської платформи представники Канади та Німеччини оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Країни нададуть засоби ППО, ракетні системи та боєприпаси.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що західні держави ні за яких умов не підтримають визнання українських територій частиною Російської Федерації.

Повернення Криму важливо для світової безпеки

Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. На його думку, це критично важливо для системи безпеки та стабільності, для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, для світової політичної системи.

– Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули під контроль України, – переконаний президент Туреччини.

Світ має об’єднатися для ізоляції РФ

– Франція захищає міжнародні правила, тому ми завжди підтримували незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – заявив президент Франції Емманюель Макрон на саміті Кримської платформи.

За його словами, Франція надалі підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі, тому що війна стосується абсолютно всіх країн.

– Росія розпочала війну проти наших принципів і міжнародного права. Росія зробила вибір, попри свої зобов’язання, які підписала ще 30 років тому. Вирішується доля України, – зазначив він.

Макрон назвав війну проти України слабкістю Путіна та закликав Російську Федерацію вивести армію зі всієї території нашої держави.

Путін розробляє нові плани для захоплення України

Очільник Кремля Володимир Путін та російське керівництво розробляють нові плани для захоплення всієї території України з мінімальними втратами. Так вважає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, про що він озвучив на саміті.

За його словами, Путін планує нові напади на Україну, готує анексію інших територій держави та більше псевдореферендумів у тимчасово окупованих містах.

– Путін хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує більше фальшивих референдумів. Нам усім важливо бути разом. І ми не можемо дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони, – закликав Джонсон.

Британський політик наголосив на важливості надання Україні всебічної підтримки: військової, гуманітарної та дипломатичної допомоги. Це допоможе перемогти повномасштабну російську жорстокість та зберегти безпеку Європи.

Польща – друг України

Незмінно підтримує Україну, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда. Він втретє за час війни прибув до Києва, щоб особисто висловити підтримку та провести важливі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вони разом відкрили у столиці Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів нашої держави.

– Я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна, – вважає глава держави.

Саме Польща однією з перших країн Європейського Союзу надала притулок для мільйони українців, які були змушені втікати зі своїх домівок, щоб врятувати своїх дітей від агресії російських солдатів. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки українських громадян у Польщі.

За сприяння польського уряду, для наших громадян максимально спростили процедури перетину кордону та подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти, зазначили в Офісі президента.

Як змінити перебіг війни

– Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну через можливі масові удари Росії по цивільних об’єктах і центрах міст. Пів року війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та нестачу зброї. Може, час змінити підхід?

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, лише 50 ракетних систем залпового вогню HIMARS можуть кардинально змінити поточну ситуацію на полі бою.

– Вартість однієї системи HIMARS – $4 млн. Вартість 50 систем – $200 млн та боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню та ефективного руйнування логістики російської армії менша, ніж однієї яхти олігарха РФ. Це точно не всі гроші світу, але це те, що повністю змінило б перебіг цієї війни, – переконаний Подоляк.

ЄС на боці України, яка бореться за незалежність

Окупувати та мілітаризувати Крим – це план Росії, який країна-агресор почала реалізовувати у 2014 році. Надалі захоплення півострова стало плацдармом для нового вторгнення РФ в Україну, коли в один ранок українці у різних містах прокинулися від потужних вибухів.

– Ця війна призвела до величезних страждань мільйонів українських родин. Крим було вкрадено, а російська присутність там вплинула на блокування портів Чорного й Азовського морів, на економічну ситуацію регіону, на продовольчу кризу. Дозвольте мені ще раз чітко та зрозуміло повторити: майбутнє України – разом із Європейським Союзом. І всі ми є дружніми до вас. Я маю велику мрію доєднатися до вас, президенте, в подорожі до Криму, – зазначив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Президент Європейського Союзу Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія використовувала Крим як “випробувальний полігон” для порушень прав людини та випробування жорстких методів, які Кремль зараз застосовує на тимчасово окупованих територіях України. На її думку, це спровокувало подальше вторгнення армії президента держави-агресора Володимира Путіна в Україну.

– Порушення прав людини на Кримському півострові, зникнення, тортури, вбивства, переслідування кримських татар, залякування та ув’язнення журналістів, адвокатів і правозахисників. Це темна реальність окупації Путіна, – заявила вона.

НАТО з Україною

Президент Росії Володимир Путін має сам завершити невиправдану війну проти України, переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Країни-члени НАТО підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, ваше право боронити свою землю та обрати свій шлях у майбутньому. Президент Путін почав цю невиправдану війну, він має сам її зупинити та прибрати свої війська з української землі, – вважає він.

Столтенберг переконаний, що потужна, стабільна та незалежна Україна — це запорука євроатлантичної безпеки.

Крим – це Україна

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що пропозиції подарувати Путіну Крим для припинення війни – це все одно, що прийняти умови добре озброєного бандита.

За його словами, відповідні тези Україна сприймає як заклик заради ілюзорного миру принести корінний народ Криму в жертву Путіну та відмовитися від норм міжнародного права.

На думку Джемілєва, подібна позиція ніколи не має переважати в цивілізованому світі та Європі.

– На думку одного американця, який налаштований висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року, та ще деяких європейських діячів, для домовленості з Путіним про припинення війни йому потрібно подарувати Крим. Тоді Путін вийде з цієї війни, не втративши свого обличчя. Це означає прийняти умови добре озброєного бандита, – вважає він.

Переговори з Росією – умови

Політолог Євген Магда переконаний, що переговори Зеленського та Путіна можуть відбутися лише після звільнення всієї території України, зокрема, Кримського півострова, з якого все почалося. Для цього Росія має вивести свою армію та більше не повертатися в Україну.

– Зеленський досить вичерпно відповів, що переговори з Путіним можуть бути лише тоді, коли всі території України будуть деокуповані. Йдеться не тільки про території, які були захоплені Росією після 24 лютого, а й про всі території України загалом.

Політолог Євгенія Горюнова ж вважає, що Кримська платформа ‒ це своєрідний ляпас для Російської Федерації. На її думку, Кремль готовий на багато що, зокрема, на підривну діяльність, щоб зірвати або дискредитувати Кримську платформу.

– Якщо міжнародне товариство хоча б спробує змусити Росію грати за правилами ‒ це означає, що Кримська платформа спрацювала, – переконана Горюнова.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив перед самітом Кримської платформи, що у разі проведення незаконного псевдосудилища над захисниками Маріуполя не може бути й мови про переговори з Росією.