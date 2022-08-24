Серпень, 24 в 18:17

Російські окупанти знову намагалися наступальними та штурмовими діями встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Проте загарбники традиційно зазнали втрат та відійшли, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку удари авіації ворога зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

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На Запорізькому напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще 15 населених пунктів. Під удари авіації російської армії потрапили території біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.

Корабельне угруповання російських військ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує блокувати цивільне судноплавство та завдавати ударів по Україні.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював із наявних засобів вогневого ураження території на лінії зіткнення. Російська армія залучила авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.