Серпень, 29 в 14:10

Усі чоловіки, які проходили службу в армії, мають військовий квиток. Саме він визначає належність військовозобов’язаного до виконання військового обов’язку.

Що означають пункти, зазначені у військових квитках – читайте в нашому матеріалі.

Що таке військовий квиток

Це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

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Згідно з Законом України Про військовий обов’язок та військову службу, видаються квитки районними або міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкоматами).

Загалом квитки видають під час призову на службу, зарахування до військового навчального закладу або під час звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Як заповнюється військовий квиток та що означає кожен пункт

Перш за все, зазначається військовий обов’язок чоловіка, який поділяють на такі категорії:

допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

— особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

— особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці — особи, які проходять військову службу;

— особи, які проходять військову службу; військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

— особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань, і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Кожному військовозобов’язаному присвоюють власний військовий ідентифікаційний номер.

Це номер, який надається військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.

Цей номер має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом.

Група обліку у військовому квитку поділяється:

А — для всіх видів Збройних сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

Б — для спеціалістів з ракетної зброї;

Г — для Служби безпеки України;

Д — для високомобільних десантних військ;

Е — для льотного складу;

І — для плавскладу підводних човнів;

К — для плавскладу надводних човнів;

М — для морської піхоти;

Н — для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

П — для Національної гвардії України;

Р — для Державної прикордонної служби України;

С — для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Т — для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

У — для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Ф — для військових частин спеціального призначення;

Х — для гірських військових частин і підрозділів;

Ч — для Управління державної охорони України.

Категорія обліку зазначається у військовому квитку для офіцерів запасу. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії:

до запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність;

належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність; до запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних жінок).

Також у військовому квитку вказується склад. Він буває:

рядовий склад;

сержантський і старшинський склад;

офіцерський склад.

Профіль підготовки зазначається у квитках офіцерського складу запасу. Профіль поділяють:

командний (групи з 01 по 39);

інженерний і технічний (групи з 44 по 67);

юридичний (група 85);

медичний (група 90);

ветеринарний (група 99).

Група — перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу.

Також у військовому квитку обов’язково є пункт військове звання.

До військових звань чоловіків, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова – запасу, у відставці або резерву.

Також обов’язковими пунктами у військовому квитку є військово-облікова спеціальність та придатність до військової служби.

Військово-облікова спеціальність відображається у вигляді шестизначної цифри (для офіцерського складу). Також може бути ще сьома цифра, яка позначає рівень військової освіти.

Для рядового, сержантського та старшинського складу військова спецальність – три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби).

А у пункті придатність до служби зазначається:

Придатний до військової служби.

Обмежено придатний до військової служби

Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку

Також у військовому квитку є записи про облік у запасі, приналежність власника до військової служби, відмітки про військовий облік тощо.