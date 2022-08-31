Серпень, 31 в 10:29

Уже з 1 вересня українські школярі знову повернуться за парти. Але офлайн-навчання розпочнеться лише в тих школах, де є укриття.

Однак їх потрібно підготувати належним чином. Так, в укриттях має бути вентиляція, запаси води, вбиральні, запасні виходи.

Адміністрація школи повинна подбати про те, щоб для вчителів і учнів провели тренування, як вони мають діяти у разі повітряної тривоги.

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На що звернути увагу батькам

Передусім потрібно вибудувати комунікацію з учителем, щоб знати, де перебуває дитина. Для постійного зв’язку у школяра також має бути смартфон або дитячий смарт-годинник.

У рюкзак потрібно покласти:

пляшку води;

батончики, сухофрукти чи горіхи;

записку з прізвищем ім ’ ям та по-батькові дитини, датою народження, адресою проживання і контактами батьків;

ям та по-батькові дитини, датою народження, адресою проживання і контактами батьків; телефон;

зарядний пристрій;

індивідуальні ліки;

комплект змінної білизни та одягу;

улюблену іграшку або річ.

Також батьки повинні допомогти школярам розпочати навчальний рік. Варто підтримувати дитину, цікавитися, як відбуваються заняття.

Можна спробувати скласти заспокійливий плейлист або записати аудіоповідомлення, яке дитина зможе слухати, коли хвилюється.