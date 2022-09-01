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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта запустила продаж благодійної марки Пес Патрон

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський і пес Патрон
Фото: Офіс президента

Укрпошта випустила першу офіційну благодійну марку України Пес Патрон. З 1 вересня нову марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн.

Реліз марки Пес Патрон планувався на 30 серпня, але “через певну низку обставин” його перенесли на початок осені.

Аркуш містить вісім марок із зображеннями життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж — 1 млн екземплярів. Кожен, хто його придбає, стане учасником благодійного проєкту. Коштує аркуш з марками 248 грн.

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В Укрпошті повідомили, що планують зібрати завдяки продажам понад €1 млн на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. За даними ДСНС, в Україні вже знайдено понад 150 тис. вибухонебезпечних предметів.

— Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників, — написав гендиректор Украпошти Ігор Смілянський.

Марка пес Патрон

Фото: Ігор Смілянський

Урочисте спецпогашення відбулося за участі президента України Володимира Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III ступенів художнього профілю №1 ім. А. С. Макаренка.

Зеленський і пес Патрон

Фото: Офіс президента

Пес Патрон став зіркою мережі, працюючи у команді піротехніків із Чернігівської області.

До Дня Незалежності України Укрпошта випустила марку Вільні, Незламні, Непереможні. Автором ескізів марки став український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

Джерела: Укрпошта, Офіс президента
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