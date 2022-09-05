Вересень, 05 в 11:17

З початком навчального року у багатьох людей виникають питання – що означає та чи інша форма навчання? Чим очна форма відрізняється від заочної? Та як це – навчатися очно під час війни? Відповіді на ці питання ви знайдете у нашому матеріалі.

Що таке очна форма навчання

Очне навчання – це формат навчання офлайн. Коли студент чи учень повинен приходити на навчання за розкладом. Очна форма навчання передбачає особисту присутність учнів або студентів в навчальному закладі.

Студенти та школярі, які навчаються на очній формі, повинні бути присутніми на заняттях (в будні дні), і не пропускати заняття без поважної причини.

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Чим очна форма навчання відрізняється від заочної

Заочна форма навчання – це вид навчання, який базується на самонавчанні. Однак іноді форма поєднує в собі очне навчання (фізична присутність на здачах іспитів або контрольних робіт).

Для багатьох студентів це, в першу чергу, можливість отримувати освіту, паралельно працюючи або навчаючись у іншому закладі освіти.

Основний акцент – на самостійному вивченні заданого матеріалу. У сьогоднішніх умовах учні та студенти навчаються на заочній формі навчання дистанційно, за допомогою використання новітніх технологій.

Особливості очної форми навчання під час війни

Цьогоріч МОН рекомендувало визначати форму навчання для дітей згідно з рішенням батьків та спроможності шкіл забезпечити укриття для всіх школярів.

Також, в МОН запропонували різні варіанти навчання для дітей: онлайн, офлайн та змішаний формат.

Змішане навчання – це коли частина занять відбувається дистанційно, а частина – у закладах освіти. А от щодо очного навчання в університетах, то тут останнє слово в цьому питанні – за керівництвом закладу.

Раніше ми вже писали про те, що у новому навчальному році батьки могли самостійно обирати формат навчання своєї дитини.