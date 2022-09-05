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Факти / Україна / Суспільство

Очна форма навчання: що це та чим вона відрізняється від заочної

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Очна форма навчання: що це та чим вона відрізняється від заочної
Фото: Unsplash

З початком навчального року у багатьох людей виникають питання –  що означає та чи інша форма навчання? Чим очна форма відрізняється від заочної? Та як це –  навчатися очно під час війни? Відповіді на ці питання ви знайдете у нашому матеріалі.

Що таке очна форма навчання

Очне навчання –  це формат навчання офлайн. Коли студент чи учень повинен приходити на навчання за розкладом. Очна форма навчання передбачає особисту присутність учнів або студентів в навчальному закладі.

Студенти та школярі, які навчаються на очній формі, повинні бути присутніми на заняттях (в будні дні), і не пропускати заняття без поважної причини.

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Чим очна форма навчання відрізняється від заочної

Заочна форма навчання –  це вид навчання, який базується на самонавчанні. Однак іноді форма поєднує в собі очне навчання (фізична присутність на здачах іспитів або контрольних робіт).

Для багатьох студентів це, в першу чергу, можливість отримувати освіту, паралельно працюючи або навчаючись у іншому закладі освіти.

Основний акцент –  на самостійному вивченні заданого матеріалу. У сьогоднішніх умовах учні та студенти навчаються на заочній формі навчання дистанційно, за допомогою використання новітніх технологій.

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Особливості очної форми навчання під час війни

Цьогоріч МОН рекомендувало визначати форму навчання для дітей згідно з рішенням батьків та спроможності шкіл забезпечити укриття для всіх школярів.

Також, в МОН запропонували різні варіанти навчання для дітей: онлайн, офлайн та змішаний формат.

Змішане навчання – це коли частина занять відбувається дистанційно, а частина – у закладах освіти. А от щодо очного навчання в університетах, то тут останнє слово в цьому питанні –  за керівництвом закладу. 

Раніше ми вже писали про те, що у новому навчальному році батьки могли самостійно обирати формат навчання своєї дитини.

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