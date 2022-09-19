Вересень, 19 в 10:37

В Україні традиційно двічі на рік переводять годинник.

Переводити годинники почали ще у 1981 році. Такий звичай був запроваджений для економії електроенергії і подовження світлового дня.

Сьогодні це вже стало певною традиційною подією – влітку та взимку переводити годинник.

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Коли переводять годинник на зимовий час – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли Україна перейде на зимовий час у 2022 році

В Україні годинник на зимовий час переводять в останню неділю жовтня. Кожного року о 04:00 стрілки переводять на годину назад.

У 2022 році переведення годинника припало на 30 жовтня. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о 04:00.

У сучасному світі залишились мало годинників, які б не змінювали час автоматично.

В електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу за замовчуванням, і прилади автоматично його переводять.

Проте, якщо ви маєте механічний годинник, який не підключений до інтернету, налаштовувати новий час потрібно власноруч.

Як підготуватись до переведення годинника

Багато вчених відзначають, що сезонне переведення годинників провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань, адже воно змінює біологічні ритми людини.

Тому вже неодноразово у Раді поставало питання про відміну переведення часу. Але поки такий закон прийнято не було, тож українці й надалі змінюють свої біологічні ритми двічі на рік.

Крім того, зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси – до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям.

Щоб правильно підготуватися до переведення годинників:

починайте змінювати свій режим сну – за два тижні до 30 жовтня поступово змінюйте час підйому зранку та відхід до сну;

більше гуляйте на свіжому повітрі ― це допоможе наситити мозок киснем;

проводьте зранку розминку для м’язів;

відрегулюйте сніданок – споживайте зранку помірно ситну їжу, аби запустити організм.

Така мініпідготовка може тривати тиждень-два. Поступово ви відчуєте, як змінюється ваш біологічний годинник на годину в потрібному напрямку.

Даними рекомендаціями можна користуватися як дорослим, так і дітям.