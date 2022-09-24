Вересень, 24 в 18:44

На Південнобузькому напрямку російські війська обстріляли понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Окупанти запустили понад 60 безпілотників для ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

За добу українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п’ять безпілотників та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ, зокрема, вдарила по чотирьох пунктах управління, понад 10 районах зосередження живої сили та техніки ворога, трьох позиціях протиповітряної оборони та чотирьох складів з боєприпасами російської армії.