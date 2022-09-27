Вересень, 27 в 0:55

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін поновив тактику ядерного шантажу та знову пригрозив застосуванням ядерної зброї в разі “загрози територіальній цілісності” РФ.

За даними ЗМІ, на Заході мало вірять у те, що Росія піде на такий крок. Проте все одно готуються та розробляють плани на випадок непередбачених обставин: якщо Путін все ж вдасться до ядерної атаки на Україну.

У США наголошують, що ставляться вкрай серйозно до ядерного шантажу Кремля та вже напрацювали план дій. Крім того, Вашингтон неодноразово приватно попереджав Москву про катастрофічні наслідки для РФ та підготовку жорсткої відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї.

Зараз дивляться

Експерти припускають, що шантаж Путіна швидше за все є блефом.

Водночас президент України Володимир Зеленський розраховує на стримуючі кроки партнерів, однак не виключає загрози.

Факти ICTV розпитали в експертів, якими можуть бути сценарії Кремля щодо України в разі провалу мобілізації або якщо вона виявиться неефективною. Та чи може Кремль у такому випадку вдатися до ядерних ударів, атак на критичну інфраструктуру чи застосування хімічної зброї.

Ядерний удар

• Чи існує загроза

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, наразі ще зарано говорити про сценарії в разі провалу мобілізації в Росії. В Кремлі поки що не усвідомили, що призов десятків тисяч погано підготовлених та невмотивованих солдатів нічого суттєво не змінить на фронті.

Водночас уже можна констатувати, що оголошення мобілізації в РФ, навіть часткової, зрушило з мертвої точки незворотні процеси протистояння в російському суспільстві. І це, на думку експерта, може призвести до втрати Путіним влади.

Олег Жданов припускає, що Путін може гіпотетично застосувати тактичну ядерну зброю.

– Тактична ядерна зброя – це зброя найменшої потужності, яка на сьогодні є серед ядерних боєзарядів. Вона призначена для знищення окремих об’єктів, або скупчення військ, або глибоко ешелонованої оборони противника. В нас такого немає, наші війська не скупчуються. Він (Путін, – Ред.) може суто політично застосувати ядерну зброю, припустімо, для того, щоб продемонструвати, що це не блеф. Але відповідь на таке застосування буде дуже жорсткою навіть з боку тих, хто коливається: підтримувати РФ чи не підтримувати. Тому що ніхто сьогодні не хоче, щоб почався ядерний апокаліпсис у світі, – зазначив Жданов.

Не виключає експерт і того, що кремлівський диктатор блефує, намагаючись вчергове залякати світ.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, своєю чергою, пояснив Фактам ICTV, що Москва намагатиметься затягувати війну в надії, що з часом вдасться мобілізувати додаткові сили для повторних контратак. А ядерний шантаж Кремля може тривати до завершення війни.

– Думаю, цей ядерний шантаж триватиме стільки, скільки триватиме війна. Постійні погрози зброєю масового знищення свідчать про те, що вони програють, що це вже агонія, і вони не впевнені в своїх силах. Надалі ця риторика, думаю, буде загострюватися до поразки Росії. Ми побачимо черговий сплеск цієї агресивної істерії десь із 28 по 30 вересня. Приблизно в цей період планується звернення Путіна (щодо “приєднання” до РФ тимчасово окупованих територій України після псевдореферендумів, – Ред.), – розповів Мусієнко.

Як відомо, тротиловий еквівалент “тактичних” боєзарядів стартує з менш ніж однієї кілотонни. Водночас за даними експертів ICAN (Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї), так звана “тактична” ядерна зброя зазвичай має вибухову потужність 10-100 кілотонн. Наприклад, бомба, яка зруйнувала японське місто Хіросіма в 1945 році, мала вибухову потужність 15 кілотонн.

Стратегічна ядерна зброя має потужність в сотні кілотонн та запускається з великої відстані.

За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4 477 ядерних боєголовок. З них близько 1 588 стратегічних боєголовок розміщено на балістичних ракетах і на базах важких бомбардувальників. А 977 стратегічних боєголовок разом із 1 912 нестратегічними зберігаються в резерві.

• Де саме в Україні Кремль може застосувати ядерну зброю

На думку Олега Жданова, якщо РФ наважиться на застосування тактичної ядерної зброї, то це швидше за все можуть бути артилерійські снаряди з ядерною боєголовкою, які мають заряд найменшої потужності. Тим самим Кремль може надіслати сигнал, що “не блефує” в питанні ядерної зброї.

Якщо ж говорити про гіпотетичний удар по якомусь населеному пункту України, то під загрозою може опинитися будь-яке місто. У випадку тактичної ядерної зброї – це швидше могло б бути невелике місто (наприклад, у прифронтовій смузі), оскільки РФ прагнула б завдати масштабних руйнувань.

– У такому випадку, якщо йдеться про тактичну ядерну зброю, то це може бути маленьке місто, щось на кшталт районного центру. Для чого? Щоб показати масштабність руйнувань. Для великого міста потрібен великий заряд, для малого міста потрібен малий заряд, щоб його повністю зруйнувати. Але це буде останнє рішення, яке він (Путін, – Ред.) ухвалить у своєму житті. І він це теж розуміє, – заявив Жданов.

Експерт додав, що країни Заходу всіляко перешкоджатимуть такому кроку.

На думку Олександра Мусієнка, Кремль навряд чи наважиться застосувати стратегічну ядерну зброю. А тактичну гіпотетично може запустити або з тимчасово окупованого Криму, або з території Білорусі. Водночас експерт уточнив, що сьогодні немає інформації про переміщення ядерної зброї до Білорусі. А щодо Криму, то ще до повномасштабної війни з’являлися дані, що РФ може там зберігати ядерні боєзаряди.

Американське видання The New York Times із посиланням на представника Білого дому припустило, що російський диктатор Володимир Путін може влаштувати демонстраційний ядерний вибух над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України. При цьому поки немає доказів того, що РФ готується до ядерного удару.

NYT пише, що наразі влада США не вважає, що Кремль готовий застосувати ядерну зброю, з огляду на жорстку реакцію Заходу, а також союзників Москви, таких як Китай та Індія.

Водночас американський журналіст-розслідувач Ерік Шлоссер ще влітку в статті для видання The Atlantic виділяв чотири гіпотетичні сценарії ядерних ударів РФ по території України:

вибух над Чорним морем, який не спричинить жертв, але продемонструє, що може статися найгірше;

удар по бункеру політичного керівництва нашої держави;

удар по українському військовому об’єкту (можливо, по авіабазі чи військовому складу), що не заподіє значної шкоди цивільному населенню;

руйнування українського міста з масовими жертвами, щоб Україна капітулювала.

Шлоссер посилався на спілкування з багатьма експертами з нацбезпеки та колишніми урядовцями США.

– Хоча вони розходилися в думках з деяких питань, я знову і знову чув те саме: ризик ядерної війни сьогодні вищий, ніж будь-коли після Карибської кризи. А рішення, які б довелося приймати після ядерного удару Росії по Україні, безпрецедентні, – наголошував він.

• Можливі наслідки та радіус дії ядерного удару

Як пояснив Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, все залежить від потужності заряду боєголовки: чим він більший – тим більший радіус.

– Мінімальний радіус для артилерійського боєприпасу – 15 км. Йдеться про безпечне віддалення власних військ від епіцентру ядерного вибуху, – розповів він.

А заряд у 100 мегатонн міг би знищити великий мегаполіс, наприклад такий, як Пекін.

– У зоні ураження, де діятимуть фактори ядерного вибуху, всі схеми, побудовані на напівпровідниках, а це на сьогодні абсолютно все, просто вийдуть з ладу один раз і назавжди. Навіть електродвигун не працюватиме в умовах радіоактивного забруднення, – додав Жданов, коментуючи наслідки гіпотетичного ядерного удару.

Водночас експерт нагадав, що застосування ядерної зброї – це дуже складна багаторівнева процедура, і не факт, що вона спрацює в РФ зверху донизу на всіх рівнях, навіть якщо Кремль віддасть відповідний наказ.

Варто зазначити, що уражальними чинниками ядерного вибуху є: ударна хвиля, світлове випромінювання, електромагнітний імпульс, радіоактивне зараження місцевості.

У момент вибуху утворюється вогняна куля, а згодом вгору підіймається величезний ядерний гриб. Радіус вогняної кулі залежить від потужності боєприпасу та висоти, на якій розірвалася ядерна бомба.

Ілюстративними в цьому випадку можуть бути дані інтерактивної мапи NUKEMAP, створеної Алексом Веллерштейном – істориком науки Технологічного інституту Стівенса (США). Мапа дозволяє змоделювати вибух ядерної зброї практично в будь-якій місцевості.

Наприклад, якщо візуалізувати наслідки гіпотетичного ядерного удару по центру Києва російською ракетою Точка-У із ядерною боєголовкою потужністю 10 кілотонн, то картина буде такою:

Згідно з візуалізацією:

Радіус вогняної кулі (яскраво-оранжевий колір у центрі) становитиме 200 м.

Радіус ураження сильним вибухом – 470 м (друге коло). Можуть руйнуватися бетонні будівлі, а смертність наблизиться до 100%.

Радіус помірного пошкодження вибухом – майже кілометр (третє коло). Більшість житлових будинків руйнуються, смертельні випадки серед населення широко поширені. Висока ймовірність виникнення пожеж.

Зона сильного радіаційного забруднення – 1,25 км (коло зеленого кольору). Якщо не перебувати в укритті, можна отримати велику дозу радіації, яка, ймовірно, призведе до смерті впродовж місяця з дня ядерного удару. А 15% тих, хто вижив, можуть померти від раку.

Радіус теплового випромінювання – 1,41 км (коло світло-помаранчевого кольору). Можливі опіки 3 ступеня, серйозні рубці чи навіть ампутація.

Радіус ураження легким вибухом – 2,53 км. На цій відстані будівлі також будуть ушкоджені, зокрема повилітають шибки (коло сірого кольору).

Гіпотетична кількість загиблих може перевищувати 18,9 тис. осіб, а поранених – 39 тис.

Ще жахливішими були б наслідки гіпотетичного удару російською ракетою Іскандер-М із зарядом ядерної боєголовки 50 кілотонн:

У цьому випадку: радіус вогняної кулі становитиме 380 м; радіус ураження потужним вибухом – 0,8 км; радіус випромінювання – 1,64 км; радіус помірного пошкодження вибухом – 1,69 км; радіус теплового випромінювання – 2,87 км; радіус ураження легким вибухом – 4,33 км.

Гіпотетична кількість загиблих може становити 48,39 тис. осіб, а поранених – понад 109 тис.

• Чи буде вибух, якщо ЗСУ зіб’ють ракету з ядерним боєзарядом

За словами Олега Жданова, артилерійський снаряд із ядерним зарядом збити фактично неможливо: на сьогодні немає таких засобів, щоб його перехопити.

Водночас цілком реально збити “тактичну” ядерну ракету. У разі, якщо її зіб’ють Збройні сили України, значної шкоди вона не завдасть.

– Якщо вона (крилата ракета з ядерним зарядом, – Ред.) буде збита, то ядерного вибуху не відбудеться. Буде просто розповсюдження уламків ракети, які випромінюватимуть радіацію. Це буде такий собі ефект брудної бомби. Проте не з такими тяжкими наслідками, як при ядерному вибуху, – наголосив військовий експерт.

• Якою буде відповідь світу

Політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV спрогнозував, що в разі застосування Кремлем ядерної зброї країни Заходу запровадять проти РФ увесь спектр санкцій. Навіть ті, щодо яких сумнівалися, сподіваючись на те, що Росія все ж рано чи пізно сяде за стіл переговорів.

– У них не буде вибору. РФ виключать звідусіль, звідки можна, та перекриють взагалі доступ до будь-яких ресурсів, ринків і так далі, – зазначив Рейтерович.

Наразі країни, які виступають на боці України, вже певними каналами (а США відкрито) інформували Москву про свою можливу реакцію.

– Якщо він підірве заряд десь у Західній Україні, то долетіти може і до Польщі, до члена НАТО, або до Литви, Латвії, Естонії чи якоїсь іншої країни. І навіть без’ядерною зброєю Альянс, великі країни можуть нанести РФ дуже суттєві втрати як певне попередження, – пояснив експерт.

Що стосується умовно нейтральних країн, які підтримують відносини з РФ (наприклад, Індії чи Китаю), то вони будуть змушені повністю відмовитися від будь-якої співпраці з Москвою, навіть без застосування санкцій.

– Тому що РФ стала б вигнанцем. Факт використання ядерної зброї суттєво переважує всі ті “плюси”, які б вони могли отримувати від співпраці. Вони просто будуть змушені перебувати на боці цивілізованого світу, оскільки буде порушено головний принцип – стримування. Чому після 1945 року ядерну зброю не використовували? Тому що існувала і певною мірою існує доктрина гарантованого взаємного знищення: ви вдарили по нам, ми вдарили по вас, загинув увесь світ. Путін розповідає, що може точково використовувати ядерну зброю. Але це порушує доктрину взаємного знищення, яка була дієвою, оскільки з 1945 року світ по суті лише раз опинився на межі ядерної війни – це була Карибська криза, – розповів Рейтерович.

За його словами, якщо РФ створить прецедент, це продемонструє, що будь-яка інша велика країна зможе використовувати ядерний шантаж для вирішення територіальних суперечок.

Військовий експерт Олександр Мусієнко, своєю чергою, зазначив, що в цій ситуації стали б в нагоді такі стримуючі кроки щодо РФ:

1. Превентивні удари по носіям ядерної зброї. Наприклад, артилерійські боєприпаси з ядерним зарядом можуть бути випущені за допомогою систем Піон. Тож у цьому випадку Україні б знадобилася далекобійна зброя для знищення цих систем (зокрема, ракети ATACMS).

2. Чітка позиція Заходу, гостра реакція й сигнали РФ про те, що можлива жорстка відповідь на ядерний удар. Йдеться про стримування через різні механізми, починаючи від міжнародних організацій і закінчуючи індивідуальними поясненнями.

3. Продовження підтримки України зброєю, особливо далекобійною.

Хімічна зброя – пройдений етап

Коментуючи можливість застосування РФ хімічної зброї проти України, Олександр Мусієнко висловив думку, що це вже пройдений етап. Шантаж Кремля хімічною зброєю був особливо активним у перші місяці весни.

– Думаю, що хімічна зброя – це вже дещо пройдений етап. Зараз загроза її використання практично не проговорюється. Загострення було в березні-квітні цього року, після повномасштабного вторгнення РФ. Але тоді завдяки чітким сигналам з Вашингтона, президента Байдена цього вдалося уникнути. На сьогодні, я думаю, це питання є менш актуальним та менше на порядку денному. Принаймні, про це немає жодних сигналів та повідомлень ні в ЗМІ, ні від наших партнерів, – наголосив військовий експерт.

А Олег Жданов нагадав, що Кремль вже кілька разів намагався застосувати хімічну зброю в Україні. Зокрема, проти захисників Маріуполя, які тримали оборону на металургійному заводі Азовсталь. Тоді постраждали троє людей, але без катастрофічних наслідків. Вони мали ознаки отруєння бойовою хімічною речовиною.

А нещодавно на півдні України російські окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Йдеться про хлорпікринову гранату К-51.

– Але це граната не з летальною отруюючою речовиною, а для “викурювання” противника із закритих приміщень. Наші медики там спрацювали, але сам випадок є. Тож Росія іноді застосовує, – заявив Жданов.

Удари по ТЕЦ – де існує загроза

Як відомо, у повномасштабній війні проти України РФ регулярно використовує ракетний терор, зокрема удари по критичній інфраструктурі. З наближенням опалювального сезону ця проблема стає все більш загрозливою.

Представники української влади неодноразово попереджали, що майбутня зима буде найважчою за всі роки незалежності України.

На думку експерта із ЖКП, голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, в зоні найбільшого ризику перебувають міста, розташовані близько до лінії фронту.

– У першу чергу це будуть Харків, Миколаїв – ті, які наближені до зони бойових дій. Зараз ворог активно б’є по місту Запоріжжя. Кривий Ріг також знаходиться під величезною загрозою. В першу чергу потрібно говорити про міста, які зараз постійно обстрілюються. Вони дуже вірогідно можуть залишитися без електроенергії, – наголосив експерт у коментарі Фактам ICTV.

Олег Попенко уточнив, що превентивні заходи в цих умовах вживає держава. Зокрема, компанія Укренерго має певний запас трансформаторних станцій для того, щоб швидко замінити ті, які вийдуть з ладу.

– Ми повинні розраховувати, що певний час буде переключення, а можливо годину-дві взагалі залишимося без електроенергії, – попередив експерт.

Він також звернув увагу на те, що в багатоквартирних будинках в умовах блекауту генератор проблеми не вирішить. За словами Попенка, поставити генератор у кожну квартиру фізично неможливо. А, наприклад, на під’їзд, де є 40 квартир, необхідний генератор потужністю приблизно 200 кВт. Він важить тонну, коштує близько 700 тис. грн і споживає десь 4-5 літрів дизпалива на годину.

У приватному секторі ситуація простіша: там можна поставити генератор на 5-7 кВт, і це вирішить питання відключення електроенергії.

– Ситуація з опаленням дуже схожа. Єдиним джерелом резервного постачання тепла в багатоквартирному фонді є електроенергія. Якщо централізоване теплопостачання буде тимчасово відключено, то обігріватися люди можуть тільки електроенергією, тобто електрообігрівачами. Але потрібно розуміти, що 85%, якщо не 90% всього багатоквартирного житлового фонду в Україні не витримає додаткового навантаження у внутрішньобудинкових електромережах. Якщо всі одночасно увімкнуть електроприлади, це призведе до пожеж, щитові погорять тощо, – поінформував експерт.

У зв’язку з цим Олег Попенко радить під час підготовки до опалювального сезону перевірити всі щитові на кожному поверсі і в кожному під’їзді. Крім того, варто підняти технічну документацію на будинок і подивитися, яке навантаження допустиме на одну квартиру. За словами експерта, мешканці квартир могли б домовлятися щодо черговості увімкнення електрообігрівачів на кілька годин, щоб не виникали пожежі від перенавантаження мереж.

Попенко додав, що в приватних будинках легше пройти опалювальний сезон. Наприклад, у разі відключення газу, можна грітися електроенергією чи встановити твердопаливний котел.

Джерело: Bulletin of the Atomic Scientists, The Atlantic, ICAN, NUKEMAP