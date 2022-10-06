Перед стартом опалювального сезону необхідно обов’язково перевірити потужність своїх електроприладів, щоб знати, які з них бажано не вмикати одночасно.

Обладнання та мережі у вашій оселі повинні стабільно працювати, навіть в умовах підвищеного навантаження. Якщо ви вмикатимете усі потужні прилади, перенавантаження не уникнути.

Справа у тому, що орієнтовне навантаження на квартиру – 5-10 кВт. Якщо переступити цю межу, може відбутися збій.

Своєю чергою, кожен електроприлад тягне свою частку кВт. Наприклад:

телевізор – 0,1-0,4 кВт ;

; холодильник – 0,3-0,6 кВт ;

; мікрохвильовка або електрочайник – 1,5-2 кВт ;

; пральна машинка – 2-2,5 кВт ;

; комп’ютер – 0,4-0,8 кВт ;

; фен, праска, пилосос – 0,5-1,5 кВт;

кондиціонер, бойлер, обігрівачі – 2-3 кВт.

Відповідно, якщо ви одночасно увімкнете пральну машинку, електрочайник, обігрівач, бойлер, при цьому будете дивитися телевізор та готувати на електричній плитці (яка тягне від 4 до 8 кВт) – відбудеться перенавантаження електромережі.

Щоб цього уникнути, потрібно правильно користуватися електроприладами та не вмикати усе одночасно.

Які прилади не можна вмикати одночасно

На інфографіці видно, які прилади тягнуть найбільше кВт. Вам потрібно лише правильно вирахувати навантаження на електромережу при роботі кожного з них.

Не слід одночасно користуватися:

електричною плиткою;

кондиціонером чи іншими обігрівачами;

пральною машинкою;

пилососом;

мікрохвильовою піччю та електрочайником.

За умови, що в квартирі постійно увімкнені холодильник, телевізор та комп’ютер, користуйтесь вищезгаданими приладами по черзі.

Наприклад, спочатку розігрійте їжу у мікрохвильовці, потім завантажте пральну машинку, а згодом – увімкніть обігрівач.