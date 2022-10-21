Жовтень, 21 в 15:34

Конор Кеннеді – син племінника колишнього президента США Джона Кеннеді – брав участь у воєнних діях в Україні.

Про це він розповів у своєму Instagram.

За його словами, воювати йому довелося недовго, проте він встиг побачити та відчути багато.

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Конор розповів, що як тільки дізнався про існування Міжнародного легіону, який може воювати на боці України, то вирішив одразу піти до посольства та записатися.

28-річний американець розповів, що він не мав військового досвіду і не був гарним стрільцем, але міг носити важкі предмети і швидко вчився.

– Я також був готовий там померти. Тож невдовзі вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт. Моє перебування в Україні було недовгим, але я багато чого побачив і багато чого відчув. Мені сподобалося бути солдатом, більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, і нагорода за мужність і добру справу дуже значна, – розповів Конор Кеннеді.

Конор також повідомив, що йому довелося повернутись додому.

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За його словами, війна в Україні визначить долю демократії цього століття. А ще Конор закликав приєднуватись до легіону, допомагати біженцям на кордоні чи відправляти в Україну медикаменти.

Конор Кеннеді — письменник і музикант. Його батько, Роберт Френсіс Кеннеді-молодший — третій з одинадцяти дітей Роберта Френсіса Кеннеді-старшого.

Раніше бійці Національної гвардії спільно з військовою контррозвідкою поблизу лінії фронту затримали росіянина, який незаконно перетнув державний кордон України. Під час допиту громадянин РФ заявив, що хоче воювати проти російської армії.