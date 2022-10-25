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Киянам пояснили, чому в графіках із відключенням світла відображаються не всі адреси

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Киянам пояснили, чому в графіках із відключенням світла відображаються не всі адреси
Фото: Pexels

В енергетичній компанії Yasno пояснили, чому на сайті, де можна дізнатися про можливі відключення електроенергії, відображаються не всі адреси у Києві.

Наразі частина адрес дійсна відсутня, проте киянам обіцяють, що вже 26 жовтня графіки покриватимуть майже всю столицю. А відповідність відключень до графіків має бути близькою до 100%.

Втім, у Києві є близько 5 тис. будинків, які мають складну і специфічну конфігурацію підключення і в таких будинках різні квартири підпадають у різні гілки відключень.

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Для уникнення непорозумінь адреси таких будинків будуть тимчасово виключені з сервісу перевірки графіків відключень.

– Це означає, що якщо вашої адреси не буде в переліку, то, на жаль, ми поки не можемо вас зорієнтувати щодо часу можливих відключень. Розв’язання цієї проблеми вже готується і ми сподіваємось, що найближчими днями отримаємо уточнену інформацію від оператора системи розподілу й за такими адресами, – йдеться у повідомленні.

Також в Yasno зазначили, що дізнаватися про початок стабілізаційних відключень і їхнє припинення можна в Telegram-боті YASNO-online.

У разі додаткових запитань, громадянам радять звертатися до свого оператора системи розподілу.

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