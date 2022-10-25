Жовтень, 25 в 18:35

В енергетичній компанії Yasno пояснили, чому на сайті, де можна дізнатися про можливі відключення електроенергії, відображаються не всі адреси у Києві.

Наразі частина адрес дійсна відсутня, проте киянам обіцяють, що вже 26 жовтня графіки покриватимуть майже всю столицю. А відповідність відключень до графіків має бути близькою до 100%.