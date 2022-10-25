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Факты / Україна / Общество

Киевлянам объяснили, почему в графиках с отключением света отображаются не все адреса

Валентина Чорна, редактор ленты
Киевлянам объяснили, почему в графиках с отключением света отображаются не все адреса
Фото: Pexels

В энергетической компании Yasno объяснили, почему на сайте, где можно узнать о возможных отключениях электроэнергии, отображаются не все адреса в Киеве.

На данный момент часть адресов действительна отсутствует, однако киевлянам обещают, что уже 26 октября графики будут покрывать почти всю столицу. А соответствие отключений к графикам должно быть близко к 100%.

Впрочем, в Киеве есть около 5 тыс. домов, которые имеют сложную и специфическую конфигурацию подключения и в таких домах разные квартиры подпадают в разные ветви отключений.

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Во избежание недоразумений адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений.

— Это значит, что если вашего адреса не будет в перечне, то, к сожалению, мы пока не можем вас сориентировать по времени возможных отключений. Решение этой проблемы уже готовится, и мы надеемся, что в ближайшие дни получим уточненную информацию от оператора системы распределения и по таким адресам, — говорится в сообщении.

Также в Yasno отметили, что узнавать начало стабилизационных отключений и их прекращение можно в Telegram-боте YASNO-online.

В случае дополнительных вопросов гражданам советуют обращаться к своему оператору системы распределения.

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