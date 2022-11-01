Які документи треба для оформлення субсидії у 2022 році
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Ті сім’ї в Україні, які отримують комунальні платежі більші, ніж для них визначені, можуть оформлювати субсидію.
Для цього необхідно подати пакет документів у відповідний орган райдержадміністрації або через сайт Мінсоцполітики в режимі онлайн.
Які документи треба для оформлення субсидії у 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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При оформленні субсидії необхідно зібрати такі документи:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії;
- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Крім цього, у вас можуть запросити такі документи:
- договір про оренду житла (якщо він є);
- довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);
- довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місті тощо.
Де подати заяву на субсидію онлайн
- Скористуйтеся додатком Дія. Для цього зайдіть у додаток, оберіть функцію Заява на субсидію та натисніть Подати заявку. Після цього потрібно авторизуватися. Це ви зможете зробити кількома способами: через банк ID, Дію.Підпис або файловий ключ. Після авторизації подача заявки в середньому триває до 30 хв. Її розглядатимуть до 1 місяця (безкоштовно).
- Подати документи онлайн можна також на сайті Міністерства соціальної політики України. Для цього натисніть на кнопку Оформлення субсидії онлайн. Тепер сайт направляє користувачів для створення заявки одразу на сайт додатку Дія.