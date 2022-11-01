Листопад, 01 в 18:06

Ті сім’ї в Україні, які отримують комунальні платежі більші, ніж для них визначені, можуть оформлювати субсидію.

Для цього необхідно подати пакет документів у відповідний орган райдержадміністрації або через сайт Мінсоцполітики в режимі онлайн.

Які документи треба для оформлення субсидії у 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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При оформленні субсидії необхідно зібрати такі документи:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Крім цього, у вас можуть запросити такі документи:

договір про оренду житла (якщо він є);

довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);

довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місті тощо.

Де подати заяву на субсидію онлайн