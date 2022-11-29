Нафтогаз пропонує споживачам знижку: скільки та як отримати

Листопад, 29 в 12:52

Нафтогаз України пропонує споживачам знижку 1% при сплаті за газ.

Як отримати знижку 1% від Нафтогазу

Знижку 1% можуть отримати споживачі, які сплачують за спожитий газ в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в одному з чатботів Нафтогазу в Telegram, Viber чи Facebook (потрібно натиснути кнопку Мій рахунок – Сплатити).

Нарахують знижку лише тоді, якщо кошти буде слачено до 15 числа поточного місяця.

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Використати знижку можна під час наступного платежу.

До слова, клієнти Нафтогазу встановили новий рекорд у чатботах GASUA.

Лише за добу українці сплатили за газ 5,2 млн грн.

– У цей надскладний час, коли кожна гривня має вплив на обороноздатність, наша команда вдячна кожному клієнту за сумлінні сплати за спожитий газ. Саме ви даєте можливість нам працювати, стабільно постачати ресурс та підтримувати країну під час повномасштабної війни, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, що в Україні, попри ракетні атаки та обстріли армії РФ, вдалося запустити близько 99,7% котелень, забезпечити опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я.

Джерело: Нафтогаз України