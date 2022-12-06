Грудень, 06 в 14:41

Німеччина входить до тих країн, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняли найбільшу кількість наших біженців.

Варто зазначити, що якщо ви плануєте виїжджати з України, то за новими правилами, із внутрішнім паспортом перетинати кордон можна лише у виключних випадках (якщо ви їдете з зони бойових дій та не можете оформити закордонні паспорти).

Як отримати статус біженця в Німеччині – читайте в матеріалі.

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Юрист Олександр Моргун зазначає, що для того аби отримати статус біженця, треба буде в пункті пропуску попросити міжнародний захист та заповнити спеціальну заяву (про надання міжнародного захисту).

Для цього вам потрібно надати закордонний паспорт та свідоцтва про народження дітей (якщо вони є). Після отримання заяви вам слід їхати у рецепційний табір.

Після отримання статусу біженця у вас буде можливість офіційного працевлаштування, отримання медичної допомоги, безкоштовні мовні курси, допомога з пошуком житла та грошова допомога.

Однак чекати на статус біженця доведеться довго. Кожна справа розглядається індивідуально.

Отримати тимчасовий статус набагато легше та вигідніше в Німеччині. Адже українці, які оформили статус тимчасового захисту в ЄС (не плутати із статусом біженця), тепер зможуть перебувати в Європі аж до 2024 року.

Як повідомлялося раніше, статус особи, яка потребує тимчасового захисту, дозволяв громадянам України перебувати в країнах ЄС, зокрема і в Німеччині, до одного року з можливістю пролонгації, якщо ситуація в Україні не покращиться.

Так ось, тепер статус буде продовжено до 2024 року. До речі, українці, які оформили статус особи, що потребує тимчасового захисту, можуть на короткий термін без проблем повертатися в Україну (до 30 днів).

Як отримати статус біженця в Німеччині у 2023

Якщо ви перетинали кордон не машиною, то для того аби отримати статус біженця, вам потрібно звернутися до центру (його адресу на місці прибуття вам підкажуть волонтери).

Потім доведеться пройти інтерв’ю, заповнити форму і подати заявку на отримання статусу біженця.

Після цього ви отримуєте:

право на медичну допомогу;

доступ до освіти для дітей;

доступ до роботи;

право на шлюб;

право на грошову допомогу (щомісячно).

Важливо, що біженці з України, які отримали такий статус у Німеччині, будуть отримувати на 40-50 євро допомоги більше з 2023 року:

одинокі дорослі — 502 євро на місяць;

батьки-одинаки — 502 євро на місяць;

діти до 5 років – 318 євро на місяць.

Крім цього, вимушеним переселенцям в деяких випадках покривають оренду житла (приблизно понад 500 євро на місяць за людину).