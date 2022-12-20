Які нові функції перейдуть до Пенсійного фонду у 2023 році – перелік

Грудень, 20 в 16:39

З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України розширить свої функції. Це передбачено проєктом постанови Кабміну Про внесення змін до Положення про ПФУ.

Факти ICTV дізналися, які нові функції перейдуть до Пенсійного фонд у 2023 році та як вони позначаться на житті звичайних українців.

Пенсійний фонд розширить свої функції у 2023 році

З 1 січня 2023 року Фонд соцстраху припинить своє існування, а його функції перейдіть до ПФУ. Це відбудеться внаслідок набрання чинності 1 січня 2023 року закону України Про внесення змін до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Відповідно, у 2023 році на плечі Пенсійного фонду лягають нові обовʼязки. Зокрема, ПФУ буде:

реалізовувати державну політику з питань пенсійного забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та медичного страхування;

надавати житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

здійснювати страхові виплати та надавати соціальні послуги ;

; перевіряти видачу та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;

здійснювати профілактику нещасних випадків;

перевіряти правдивість відомостей, поданих страхувальником для отримання відповідних коштів, дотримання порядку використання страхувальником наданих йому коштів;

відмовляти у фінансуванні виплат у разі відмови або перешкоджання страхувальником проведенню перевірки;

контролювати використання страхувальниками та застрахованими особами наданих коштів;

застосовувати фінансові санкції, передбачені законом, а також накладати адміністративні штрафи тощо.

Тобто з 1 січня 2023 року фінансування страхових виплат та переказ цих коштів громадянам буде відбуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Відповідно, у 2023 році роботодавці повинні будуть звертатися не до Фонду соцстрахування, а до ПФУ, щоб отримати страхові виплати для своїх працівників у разі нещасного випадку під час роботи.

Як нові зміни вплинуть на українців

За словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, нові функції, які у 2023 році буде виконувати Пенсійний фонд, мають дещо спростити життя звичайних українців.

– Це має спростити життя українців, адже буде існувати лише один єдиний фонд, до якого потрібно буде звертатися за соціальною та страховою допомогою, – каже адвокат.

За словами експерта, у 2023 році, ймовірно, буде створене єдине вікно, яке прийматиме усі заяви, повʼязані і з пенсійними, і зі страховими виплатами.

Звичайно, спочатку буде важко до цього звикнути, проте в результаті це має полегшити подання документів та заяв для отримання страхувальних виплат.

– Водночас, я думаю, коли Пенсійний фонд візьме на себе усі обовʼязки, життя українців, які розраховують на цю допомогу, може погіршитись. Наразі ПФУ та Фонд соціального страхування роблять усе можливе, аби не виплачувати українцям допомогу, передбачену законом, – висловлює свою думку Кравець.

На думку адвоката, у 2023 році ПФУ почне зловживати своїми правами та обовʼязками, тому українців можуть позбавити гарантованих виплат.