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Факти / Україна / Економіка

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: як зміняться виплати

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Субсидії
Фото: Unsplash

Незважаючи на війну, держава виплачуватиме субсидії в опалювальному сезоні 2022−2023. Уряд поступово вводить зміни до порядку виплат субсидій.

Якою буде субсидія на опалювальний сезон 2022-2023, як оформити –  читайте в матеріалі.

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: розмір

В середньому розмір субсидії 2022-2023 становить 1700−1800 грн на місяць. Цьогоріч держава виділяє на субсидії бюджет у розмірі 37,9 млрд грн.

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Також у 2023 році будуть такі зміни:

  • з 1 грудня цього року субсидії видає Пенсійний фонд;
  • якщо ви хочете отримати виплати на електроенергію, це можна зробити на ТОТ і у зонах бойових дій, якщо будинок через військові дії залишився без опалення;
  • виплати ВПО і тим людям, які їх прихистили, не враховуються як дохід під час подання заявки;
  • ви можете подавати заявку на субсидію будь-де (це не залежить від прописки);
  • якщо у вас є заборгування за житлово-комунальні послуги, ви теж можете отримувати пільги.

Оскільки з зими 2022 субсидії видає ПФУ, для оформлення заявок не потрібно реєструватися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Подати заявку на отримання субсидій можна:

  • прийшовши у відділення ПФУ;
  • у місцевих радах ТГ, військовіх адміністраціях та ЦНАПах;
  • за допомогою порталу електронних послуг або мобільного додатку ПФУ;
  • через додаток Дія.

Виплати призначають до того часу, поки не закінчиться опалювальний сезон (з 01.10.2022 до 30.04.2023).

Хто може отримувати субсидії:

  • особи, які мають декілька квартир або будинків, які вони отримали у спадщину;
  • люди, які живуть за кордоном у період воєнного стану;
  • мають заборгованість.

Важливо, що виплати за електроенергію також можуть отримати ті люди, які використовували побутові електроприлади для обігріву квартир або будинків на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій.

Однак це стосується тільки тих людей, у яких будинки залишилися без централізованого опалення.

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: документи 

Аби подати заяву на оформлення виплат, потрібно зібрати такі документи:

  • заяву про призначення субсидії;
  • декларацію про доходи;
  • довідку про доходи;
  • договір про оренду квартири або будинку (якщо є).субсидії
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