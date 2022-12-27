Грудень, 27 в 15:02

Українці, які не можуть у повному обсязі сплачувати комунальні тарифи, можуть оформити собі грошову допомогу від держави у вигляді субсидії.

З 1 грудня 2022 року оформити субсидію можна кількома способами:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг; поштою, на адресу органу ПФУ,

через Портал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал Дія.

Як оформити субсидію онлайн в Україні 2023 – дізнавалися Факти ICTV.

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Оформлення субсидії онлайн через Дію 2023

Зробити це онлайн в Україні можна через портал Дія.

Перейдіть на сайт Дія та авторизуйтесь. Далі перейдіть у розділ Заява на субсидію Натисніть кнопку Подати заяву. Тепер перевірте, чи дані, що зʼявляться на екрані, вірні. Якщо ні, виправте. Далі можна заповнювати бланк заяви – вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію, чи перебуваєте ви у шлюбі, чи маєте ви заборгованість за сплату ЖКП. Оберіть, на які саме ЖКП вам потрібна пільга. Тут можна обрати кілька. Потім вкажіть номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах. Заповніть усі наступні поля, які буде пропонувати вам Дія – наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту тощо. Заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна. Після заповнення заявки необхідно вказати спосіб отримання субсидії – на банківську картку чи на відділення Укрпошти.

Наступне, що потрібно зробити – завантажити скан-копії документів. Це важливий крок, тому завчасно відскануйте необхідні документи.

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Після усіх цих кроків на екрані зʼявиться сформована заява на отримання субсидії. Уважно перегляньте, чи усі дані вказано правильно. Якщо вас все влаштовує – підпишіть заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) та натисніть кнопку Надіслати.

Усе, що потрібно знати про оформлення та отримання субсидії 2023, дивіться тут.

Як оформити субсидію через Портал електронних послуг ПФУ 2023

Оформити субсидію у 2023 році також можна через Портал електронних послуг від Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

перейти на Портал ПФУ;

авторизуватися для входу в особистий кабінет за допомогою КПЕ;

коли ви будете в особистому кабінетів, знайдіть розділ Комунікації з ПФУ та натисніть на Заява на житлову субсидію чи пільгу ;

та натисніть на ; потім натисніть Продовжити;

підготуйте скани документів;

далі оберіть Заява про призначення та надання житлової субсидії: заповніть усі необхідні поля онлайн-форми;

заповніть усі необхідні поля онлайн-форми; натисніть на Додати файл та завантажте усі скановані копії документів;

наприкінці онлайн-форми клацніть Сформувати заяву;

автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. За необхідності, додайте ще документи та перевірте правильність інформації;

підпишіть готову заяву цифровим підписом та надішліть документи до ПФУ.

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