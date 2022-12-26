Командування РФ боїться виходити зі сховищ через обстріли ЗСУ – перехоплення ГУР

Грудень, 26 в 18:49

Російське військове керівництво боїться виходити зі сховищ через потужні обстріли ЗСУ.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Вони в пляшку ссуть, і солдатам дають, щоб викидали, самі навіть не виходять, бояться, бо обстріли х*рачать. Вони сидять, щури, – сказав солдат РФ.

За словами окупанта, інформація про те, що до 14 числа їх мають вивести та роззброїти – брехня для обнадійливості.

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Також він розповів, що дезертирів, які здали позиції і намагалися втекти, чекає військовий трибунал.

– Ми вночі ще 20 наших втікачів упіймали, вони просто дорогою йшли, ми їх не стали стріляти, просто поклали. А сьогодні розгляд був, до штабу їх повели. Вони, виявляється, здали позиції, та й з*балися. Добровольці усі. Зараз на них там військовий трибунал чекає, – розповів він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР