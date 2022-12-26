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Факти / Україна

Командування РФ боїться виходити зі сховищ через обстріли ЗСУ – перехоплення ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Російський окупант

Російське військове керівництво боїться виходити зі сховищ через потужні обстріли ЗСУ.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Вони в пляшку ссуть, і солдатам дають, щоб викидали, самі навіть не виходять, бояться, бо обстріли х*рачать. Вони сидять, щури, – сказав солдат РФ.

За словами окупанта, інформація про те, що до 14 числа їх мають вивести та роззброїти – брехня для обнадійливості.

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Також він розповів, що дезертирів, які здали позиції і намагалися втекти, чекає військовий трибунал.

– Ми вночі ще 20 наших втікачів упіймали, вони просто дорогою йшли, ми їх не стали стріляти, просто поклали. А сьогодні розгляд був, до штабу їх повели. Вони, виявляється, здали позиції, та й з*балися. Добровольці усі. Зараз на них там військовий трибунал чекає, – розповів він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ГУР

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