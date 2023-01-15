Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Екстрені графіки в Києві ще не скасували: яка ситуація зі світлом у столиці 15 січня

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Світло електроенергія
Фото: Pexels

15 січня в Києві після ворожої атаки російських окупантів досі тривають екстрені відключення.

На такий вимушений превентивний крок у ДТЕК Київські електромережі пішли ще вчора, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі ураження енергообладнання.

Коли почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень, ознайомитись із ними буде можна, почавши вводити адресу українською мовою.

Зараз дивляться

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Новий графік відключення світла у Києві для групи 1


Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Читайте
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

Читайте
Як підготуватися до тотального блекауту: лайфхаки з виживання у квартирі без світла і тепла

Джерело: ДТЕК Київські електромережі 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка