Січень, 17 в 8:13

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару та де ситуація спокійна. Факти ICTV зібрали для вас усі доступні онлайн-карти повітряних тривог в Україні.

Офіційна мапа повітряних тривог України

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Карта – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.

Умовні позначення:

Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.

позначено ділянки посиленої уваги. Зеленим кольором – хімічна небезпека.

– хімічна небезпека. Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.

– повітряна тривога у місті. Більш темний рожевий – тривога у громаді.

– тривога у громаді. Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.

– повітряна тривога в районі. Червоний – тривога в області.

Також від розробників цієї онлайн-карти повітряних тривог доступний застосунок для Android та iOS, а також Harmony OS. Цей додаток сповіщає про повітряну тривогу в тому регіоні, який ви оберете в налаштуваннях.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу Повітряна тривога в Telegram.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги в кожному регіоні.

Умовні позначення:

Червоний – повітряна тривога.

– повітряна тривога. Сірий (чи чорний) – немає тривоги.

– немає тривоги. Білий (чи світло-сірий) – немає інформації.

Мапа сирен України

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

Помаранчевий – Повітряна тривога.

– Повітряна тривога. Зелений – Немає тривоги.

– Немає тривоги. Сірий – Немає інформації.

Карта повітряних тривог kopiyka.org

Це альтернативна незалежна карта, призначена для онлайн-перегляду тривоги в Україні.

Умовні позначення:

Сірий – Немає тривоги.

– Немає тривоги. Червоний – Повітряна тривога.

– Повітряна тривога. Білий – Немає інформації.

На сервісі також можна увімкнути звукове сповіщення на конкретну область.

Полегшена версія карти https://kopiyka.org/s.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже шість місяців, – це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні, проте в наш час – це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги звучить як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.